El papa Francisco habló este miércoles por primera vez después de haber sido operado y salió a desmentir de una forma muy enfática las versiones que indicaban que estaba pensando en renunciar a su pontificado por problemas de salud. “No se me pasó nunca por la cabeza, no sé de dónde sacaron eso”, dijo. Además aseguró que su estado mejora día a día.

Entrevistado por Radio COPE Jorge Mario Bergoglio cuestionó a los medios de comunicación que informaron sobre un presunto alejamiento de sus funciones al frente de la Iglesia Católica y aprovechó para dejar una batería de definiciones sobre la creciente tensión en Afganistán.

El jefe de la Iglesia Católica negó las versiones de renuncia: “¡Yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia!”. Agregó: “Dicen que fue un revuelo, cuando a mí ni se me pasó por la cabeza. Delante de interpretaciones que nacen un poco distorsionadas de alguna palabra mía yo me callo, porque aclarar a veces es peor”.

El Papa consideró sobre el origen de las versiones: “¿Qué palabra habrán tomado en mi patria? De ahí salió la noticia”. Aunque criticó a la prensa argentina por hacerse eco de esta posibilidad, los rumores surgieron la semana pasada en medios conservadores italianos.

Sergio Rubin adelantó que la especulación del diario de derecha Libero carecía de una gran credibilidad y que ese medio lleva adelante una campaña contra Francisco. El periodista experto en el día a día del Vaticano de ese diario Antonio Socci basó la hipótesis del presunto alejamiento en un argumento insustancial: que en diciembre Bergoglio cumplirá 85 años, la misma edad que tenía su predecesor Benedicto XVI cuando dejó el cargo.

TN.com.ar anticipó que detrás de la especulación estaba la presunción de un supuesto debilitamiento de la salud de Francisco a partir de la operación del 4 de julio por divertículos en el colon. En ese momento algunas circunstancias que rodearon a la cirugía y la escueta información que suministraba la oficina de prensa de la Santa Sede dieron lugar a interpretaciones sombrías sobre el estado físico del primer Papa jesuita y latinoamericano.

La situación en Afganistán

En cuanto a la tensión en Afganistán que volvió a quedar bajo dominio de los talibanes después de 20 años el Pontífice consideró que “es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”.

Francisco aclaró que en la retirada de las tropas estadounidenses después de 20 años de guerra “no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades” y que “ciertamente hubo mucho engaño o ingenuidad de parte de las nuevas autoridades”.

FUENTE: TN.