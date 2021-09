El ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, visitó la ciudad de Río Gallegos como parte de la campaña para las elecciones legislativas del presente año, donde es precandidato a Diputado Nacional por el espacio SER Unidos que lidera el petrolero Claudio Vidal.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, en los estudios de Radio 1 Río Gallegos aseveró "la verdad que este reencuentro con la gente ha sido muy positivo y me reconforta poder reencontrarme con mucha gente y hablar de temas comunes que nos interesan y sobre los que podemos trabajar".

"Cada reunión y encuentro con los vecinos ha sido una oportunidad para hablar, para debatir cosas sobre cómo estamos y sobre todo, una línea clara sobre el trabajo que se nos pide en caso de acceder al Congreso" precisó además el ex concejal, ex diputado provincial y ex diputado nacional.

Acevedo adelantó la decisión de los diputados de SER Santa Cruz de dejar de integrar el bloque del Frente de Todos en la Legislatura, "el mensaje debe ser claro por eso también hay acuerdo en que más allá de la decisión de Claudio Vidal de separarse y dejar de ser parte de ese espacio, los legisladores van a ir por el mismo camino".

Consultado sobre si opina que la provincia se perdió una gran oportunidad durante tres períodos que a nivel nacional hubo conducción de referentes políticos de Santa Cruz señaló "es un hecho que todos vemos, pero por otro lado no podemos segur haciendo un inventario de lamentos y fracasos, hay que abandonar la grieta y tener una actitud comprometida sobre lo que necesita Santa Cruz" y concluyó "hay que recuperar ese tiempo teniendo una propuesta que es lo que hoy no tiene el gobierno provincial".