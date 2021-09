A través de las redes sociales, el presidente del espacio político SER Santa Cruz, el petrolero Claudio Vidal, anunció la decisión de que los diputados de ese espacio dejarán de integrar el Bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, pasando a conformar un bloque propio e independiente en la Legislatura.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el diputado provincial José Luis Garrido explicó "creo que era una crónica anunciada, una medida coherente para no dejar dudas sobre el mensaje que se transmite a la sociedad" y agregó "no podemos ser parte de un espacio con el cual no compartimos nada".

"En principio somos 4 legisladores los que conformaremos la nueva bancada" adelantó Garrido que junto a Hernán Elorrieta, Miguel Farías y Patricia Moreyra integrarían el nuevo bloque. Consultado sobre el futuro de Evaristo Ruíz ya que ocupa una banca en la Legislatura provincial habiendo llegado por el MOVERÉ en las elecciones del 2019, que integran los hermanos Carambia que hoy acompañan a Claudio Vidal se limitó a responder "eso lo deberá definir ese espacio".

"La nota ya la presentamos y esperamos una respuesta para la primera sesión de la Legislatura que será el 23 de septiembre" señaló para finalizar, adelantando que en igual sentido "mismo camino tomarán los concejales de nuestro espacio en las distintas localidades de la provincia".