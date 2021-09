El subdirector de la Cámara Electoral, Gustavo Mason, llamó hoy "al sentido común y la conciencia social" ante las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) que se celebrarán el domingo en todo el país, y aseguró que existió una "campaña de desinformación" en relación al método de votación en el marco de la pandemia.

"Llamamos al sentido común y a la conciencia social y solidaria. Aquellos que tienen síntomas el día de la elección, deben irse a hisopar y presentar la constancia que justifica la no emisión de voto por aislamiento preventivo", apuntó hoy el funcionario judicial en diálogo con radio La Red.

Agregó que, "en caso de ser contacto estrecho", las personas tienen que ingresar a la pagina www.infractores.gob.ar y justificar la no emisión de voto por "fuerza mayor", en tanto que para quienes se encuentren atravesando el coronavirus la causa que deben poner en el formulario es "enfermedad".

"El que no vota deberá justificar dentro de los próximos 60 días al acto electoral a través del sitio web de infractores por enfermedad o por otro motivo que le impida ejercer su derecho de sufragio", afirmó.

Por otra parte, lamentó "la campaña de desinformación" que -indicó- se desplegó principalmente a través de redes sociales o cadenas de mensajes vía Whatsapp, y dijo que es "totalmente falso" el audio en el que una supuesta fiscal de mesa aseguraba que los votos cerrados en el cuarto oscuro con saliva serían impugnados.

"El presidente de mesa no puede impugnar esas cuestiones. Estamos recomendando no usar saliva y sabemos que posiblemente algunas personas se olviden de eso, pero eso no le va a impedir la validez de su voto", apuntó.

Recordó asimismo que el sobre "se cierra siempre adentro del cuarto oscuro", y recomendó simplemente plegarlo y no usar otro tipo de pegamentos o cinta adhesivas.

Por ultimo destacó que es necesario usar el DNI físico porque "todavía no se puede acreditar identidad con el DNI digital" y destacó que en la Ciudad de Buenos Aires las personas de riesgo y mayores tienen prioridad todo el día, y la Provincia va a "ser un espejo" de esta decisión.

"No todos los jueces electorales han tomado dicha decisión. La regla general fue establecer un horario de 10:30 a 12:30 de preferencia para todas las personas mayores y de riesgos", concluyó.

