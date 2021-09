"La gente valoró que Vidal no se fue a su casa en las elecciones del 2019 y que siguió trabajando y ayudando al santacruceño"

El ex gobernador Sergio Acevedo que oficializó su precandidatura en las PASO por el espacio SER Santa Cruz analizó positivamente los resultados de las elecciones de este domingo 12 de septiembre.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el ex gobernador de Santa Cruz y precandidato aseguró "creo que tenemos que seguir profundizando el trabajo y las recorridas para llegar a todos los lugares donde se requiera la presencia de los candidatos del espacio".

"Estamos muy conformes con los datos, creo que se mostró una muy buena elección y además de que hubo un crecimiento en la cantidad de votos, sobre todo se avanzó en la organización y en el trabajo territorial del espacio" analizó Acevedo y agregó "hoy el votante testigo sobre el que debemos trabajar radica en la cantidad de gente que no fue a votar y los votos anulados, hay una clara muestra de que hay un gran grupo que merece mucha atención donde debemos llegar con una propuesta de forma más concreta".

"Creo que logramos capitalizar el voto del peronista enojado y del ciudadano enojado, que no quiso acompañar a los dos sectores que ya fueron gobierno" y acotó "yo analizo que tal vez fue tardía la separación de los legisladores de nuestro espacio del Frente oficialista en la Legislatura y tal vez eso generó confusión en el electorado. Pero entiendo que ahora tenemos un enorme desafío para sostener el nivel de electores y buscar mejorar ese caudal para noviembre".

"Me parece que lo más importante es que un hombre y una agrupación, no se quedaron con los resultados de las elecciones del 2019 y eso la gente lo valoró, por eso acompañó a Vidal con el voto" sentenció el ex mandatario y desde ahora candidato oficializado a Diputado Nacional por el espacio del referente petrolero.