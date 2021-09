La cartera social participará en la jornada con motivo de seguir desplegando sus programas que buscan acompañar a las familias santacruceñas, como se viene realizando con Ser.Sol, Tarjeta Social y las diferentes políticas de acción que se impulsan.

Dando continuidad al trabajo en territorio, en esta ocasión la propuesta tendrá lugar en el Gimnasio Lucho Fernández, ubicado en calle Zapiola 1582 de Río Gallegos. La propuesta tendrá lugar los días jueves 16 y viernes 17 de septiembre, en el horario de 9 a 13.30 hs. Participarán distintos entes nacionales, provinciales y locales que brindarán asesoramiento a los vecinos.

Estarán presentes representantes del ANSES, PAMI, IDUV, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Migraciones, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Cruz, el Consejo Provincial de Educación, Distrigas, Servicios Públicos del Estado y áreas operativas del Municipio de Río Gallegos como Secretaria de Hacienda, Secretaria de Desarrollo Comunitario y Secretaria de Obras Públicas.

En ese marco, se vacunará no sólo calendario, sino también con vacunas a demanda contra el COVID – 19, para poder alcanzar a todas aquellas personas que no pueden obtener turno por las páginas habilitadas o no tienen los medios para poder sacar turnos.

Se invita a la comunidad a acercarse con tapabocas y respetando el distanciamiento social, conforme a las medidas biosanitarias vigentes.