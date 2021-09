Jornada de lucha docente: "Esperamos que el lunes que viene, recibamos una oferta seria"

Los docentes nucleados en ADOSAC se manifestaron esta mañana en las puertas de la Secretaría de Trabajo de la provincia, ubicada en calle Perito Moreno, en el marco de la jornada de medidas de fuerza que dispuso el Congreso Provincial que sesionó este miércoles y que rechazó por "insuficiente" la oferta salarial del gobierno en la paritaria del sector.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el secretario general de la ADOSAC Provincial, Pedro Cormack sostuvo "fue una jornada positiva, con un alto acatamiento al paro y con una importante movilización de compañeros" y agregó "a esta altura de las cosas y conociendo la historia de lucha del Sindicato, que se nos ofrezcan cifras no remunerativas que no llegarán a los jubilados docentes, no lo vamos a permitir".

"Ahora vamos a esperar juntarnos nuevamente el próximo lunes 27 de septiembre que se retoma la reunión tras el cuarto intermedio, y realmente esperamos una oferta con un incremento real, o mejor dicho, una oferta salarial seria".