Ley de etiquetado frontal: el Frente de Todos no pudo reunir quorum en Diputados y se cayó la sesión

Se necesitaban 129 diputados y diputadas presentes. Pero sólo hubo 122. Se cayó así la sesión prevista para este martes en la Cámara de Diputados, que entre otras cosas buscaba tratar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, con riesgo ahora de perder estado parlamentario. La negativa de Juntos por el Cambio de bajar al recinto bloqueó el tratamiento de esa normativa, pese a que dicen apoyarla.

De todos modos, a las 13:30 habrá una nueva reunión de los presidentes de bloque para intentar destrabar las negociaciones y avanzar en una nueva sesión. La oposición reclama incidir en el temario de cuestiones a debatir en el recinto. Se podría tratar por caso la Ley Ovina, que tiene dictamen y está en condiciones de debatirse en el recinto.

“La ley de etiquetado frontal es un buen ejemplo para demostrar que, aun en medio de un proceso electoral, los diferentes espacios políticos podemos avanzar con proyectos que benefician a la gente. Es una pena que algunos estén más preocupados por quedarse con la presidencia de la Cámara que en hacer cosas para la gente. No sorprende, porque es lo que hicieron cuando gobernaron”, afirmó Máximo Kirchner en declaraciones radiales, al referirse a la sesión de este martes.

Por lo pronto, hubo dos radicales que ya manifestaron una postura distinta a su bloque y se sentaron en sus bancas: Federico Zamarbide y Claudia Najul, de Mendoza.

La Federación de Inquilinos Nacional, en tanto, denunció que “la oposición pide derogar la Ley de Alquileres a cambio de dar quórum para tratar la ley de Etiquetado Frontal”. Mediante un comunicado, alertaron que “la oposición le planteó al presidente del bloque del FdT, Máximo Kirchner, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a cambio de dar quórum para el tratamiento de la ley de Etiquetado Frontal, derogar dos artículos claves de la ley de alquileres”. La presidencia del bloque de Juntos plantea modificar los artículos que regulan las actualizaciones del precio de los alquileres y el plazo mínimo de los contrato de alquiler.

Frente al Congreso, organizaciones sociales y ambientalistas concentran desde esta mañana en reclamo para que se lograra el quórum y se aprobara la Ley de Etiquetado sin modificaciones. “Es muy importante que se trate hoy. No podemos entender que un frente en el cual hay legisladores y legisladoras que estuvieron pidiendo al oficialismo junto a nosotros que pongan fecha hoy estén amenazando con no dar quórum”, expresaba antes de la caída de la sesión el nutricionista Ignacio Porras, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR). “Es sumamente importante el tratamiento de esta ley y la aprobación sin modificaciones, porque actualmente mueren 686 personas por día por enfermedades crónicas no transmisibles y el Estado no puede hacer oídos sordos a eso”, advirtió.

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, manifestó su preocupación: “Si la oposición logra la derogación de los artículos más importantes de la ley de alquileres es indudable que la crisis habitacional se agravará, pero no sólo eso, sino que también la crisis social. El acceso a la vivienda no puede estar en manos del mercado inmobiliario”.

Por su parte, Matías Solano de Inquilinos Santa Cruz manifestó: "La ley de alquileres ha sido el avance más grande en materia de alquileres de los últimos 80 años, no puede admitirse ningún retroceso, el acceso a la vivienda digna es un derecho fundamental" y agregó: "La presidencia del bloque de Juntos plantea modificar los artículos que regulan las actualizaciones del precio de los alquileres y el plazo mínimo de los contrato de alquiler".

"La propuesta de la oposición propone que la actualización del precio de los alquileres la puedan fijar los propietarios unilateralmente, lo que generaría que puedan aumentar el precio todos los meses y por el porcentaje que quieran. Además plantean que el plazo mínimo vuelva a ser de dos años", puntualizó Solano.

"Desde las organizaciones inquilinas vamos a defender la ley de alquileres frente al lobby del mercado inmobiliario y sus representantes en el Congreso Nacional", concluyó.