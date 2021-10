Verbes: “Estamos diagramando las estrategias para comenzar la vacunación a menores de 3 a 11 años la semana que viene”

En principio, recordó que el informe epidemiológico correspondiente al día de ayer, arrojó solo 3 casos positivos en toda la provincia. “355 testeos dieron negativo, quedando en toda la provincia un total de 47 casos activos”, agregó.

Además el funcionario de la Cartera Sanitaria Provincial indicó que siguen vigentes las normas de testeos en la provincia, para aquellas personas mayores de 16 años que no tengan la dosis con más de 14 días de aplicación y que no hayan venido con test negativo de origen. “Estas personas deberán hisoparse para ingresar a la provincia. Esta es una de las medidas que se tomaron para poder contener y no generar brotes dentro de la misma”, subrayó.

En cuanto al proceso de vacunación, manifestó que al cierre del día de ayer, se llegó a las 365 mil dosis aplicadas.

En cuanto al pasado fin de semana en Río Gallegos, señaló que se estuvo vacunando, habiendo una importante concurrencia de personas. “Esto es relevante para que se tome conciencia de la importancia de vacunarse”, aseguró.

“En Río Gallegos, principalmente se aplicaron primeras dosis a menores y se hizo un gran operativo en Zona Norte en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado. Esto nos permite resaltar la importancia de la vacunación y también el de completar los esquemas estando atentos a las fechas de aplicación de la primera dosis”, explicó.

En otra parte del mensaje audiovisual, sostuvo que permanentemente se abren los turneros, y se van variando los tipos de vacunas de acuerdo a la disponibilidad de dosis y de acuerdo a la demanda. “En este sentido, continuamos con todas las energías para poder llegar a toda la población”, remarcó.

Por otra parte, Verbes informó que en el día de ayer se concretó una reunión del Consejo Federal de Salud, en la cual participaron autoridades nacionales, autoridades de ANMAT y todos los Ministros de Salud de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. “En la misma se consideró avanzar lo más rápido posible en vacunación de los menores, y no solo continuar con los de 12 a 17 años sino en la vacunación de los menores de entre 3 y 11 años”, enfatizó.

Sobre este tema a nivel provincial, comentó “estamos evaluando la situación para poder comenzar la semana que viene, y en los próximos días a medida que lo vayamos definiendo lo haremos saber con fecha y horarios”.

En lo que resta de la semana –prosiguió- seguiremos vacunando, al igual que el viernes feriado y para el fin de semana, estamos definiendo los pasos a seguir completando los esquemas.

Por último, Verbes hizo hincapié en las habituales recomendaciones y los cuidados a tener en cuenta en este contexto de pandemia. Al respecto, dijo que se deben cumplir las normas vigentes como lo dice el Decreto Nº 1246, relacionadas al sostenimiento de algunos cuidados. “Es importante que todos podamos cuidarnos y cuidar al prójimo”, finalizó.