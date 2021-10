Mirtha Legrand fue trasladada a una sala común

A una semana de haber sido internada en el sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y fue trasladada a una sala común, según anunciaron en el parte médico diario que emiten desde la institución.

“La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente al tratamiento. En el día de hoy fue trasladada a una habitación de internación general para continuar monitoreada hasta su total recuperación. De no mediar cambios, emitiremos un nuevo parte médico el día viernes 8/10 a las 11. Agradecemos a todos por el respeto y cariño demostrado durante estos días hacia Mirtha y su familia”, reza el comunicado.

El miércoles por la noche tras cenar con Marcela Tinayre, la diva comenzó a sentir malestares y el jueves llamó a su médico quien le recomendó trasladarse para que le realizaran estudios. Esa misma tarde en el Mater Dei le realizaron una cinecoronariografía seguida de la colocación de dos stents.

“La señora Mirtha Legrand ingresó al Sanatorio a las 15 horas a realizarse estudios en el servicio de cardiología. A las 17 horas se le realizó una cinecoronariografía encontrándose una obstrucción coronaria, que se resolvió con la colocación de dos stents. Se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo acompañada por su familia”, detallaba el primer parte médico emitido por el sanatorio aquel jueves al rededor de las 18.00, minutos después de la intervención.

Desde la productora de su nieto Nacho Viale, StoryLab, también publicaron un comunicado de prensa para llevar tranquilidad. “Se encuentra internada junto a su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale. Agradecemos al personal de salud del Sanatorio Mater Dei, así como también a la opinión pública y los medios que están pendientes de su estado de salud”.

El sábado en su programa Juana Viale llevó tranquilidad al público al anunciar que “hay Mirtha Legrand para rato” y agregó: “Está evolucionado de una manera maravillosa. Quédense tranquilos. Acomodamos un rato las arterias, y listo: canilla libre. Fue un susto, pero no tan susto. Fue progresivo, la llevamos y se hizo los estudios correspondientes. Estuve con ella antes de la internación, divina”.

De ánimo la conductora se encuentra impecable ya que, como contó su nieta “estaba maquillada, diosa, en unidad coronaria, por supuesto también peinada. Era la más bella de la clínica”.

Sobre la charla que tuvo con su abuela el viernes cuando la fue a visitar al sanatorio, contó: “Salió perfecta. Me habló del teatro, porque yo había ido el día anterior, me preguntó cómo me había ido, qué me había parecido la obra. Lúcida, sensible y agradecida con el Mater Dei que la han tratado de una manera maravillosa, no solo a mi abuela sino a todos sus pacientes. ‘Estoy como en un hotel’”.

En agosto la Chiqui tuvo su última aparición televisiva cuando le dieron permiso para volver a la conducción, al menos por una noche. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”.

FUENTE: Infobae.