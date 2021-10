La riogalleguense Nadia Cid cumple en diciembre dos años de su trasplante bipulmonar y será en noviembre la fecha que tendrá un control con el médico, por lo que lanzó un sorteo para costear los traslados a Capital Federal.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nadia Cid sostuvo que “hace dos semanas me escribió la enfermera de la Fundación Favaloro diciendo que el médico me quiere allá para un control, y ayer me dijeron que me sacaron turno para noviembre”.

Lo que menos pensó es que los vecinos iban a colaborar tanto que lo que comenzó con cuatro premios, ahora son 24. “Siempre colaboro, y esta vez me tocó a mí, la verdad que me sorprendió que la gente colaborara tanto”, enfatizó la joven.

Sin bajar los brazos, a pesar de la pandemia del coronavirus, Nadia lanzó el sorteo con la intención de recaudar fondos para los traslados que tendrá en la Ciudad de Buenos Aires, pero lo que no imaginaba hoy se hace realidad. Esta tarde a las 18:00 hs realizará el sorteo en vivo a través de su cuenta de Facebook.

Aquellos que estén interesados en colaborar podrán comunicarse directamente al 2966408838.