Han pasado unos meses desde que varias personas, a lo largo de la provincia, han sido estafadas de forma virtual y siguen esperando una respuesta del Banco Santa Cruz. Según Juan Acuña Kunz, abogado, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “el número exacto no lo tengo, pero imagino que más de un centenar de personas han sido víctimas de esto”.

Acuña Kunz comentó la situación de sus clientes tras lo sucedido “se perdió la confianza, los damnificados están como rehenes del banco porque tienen que seguir cobrando su sueldo ahí”. Además dijo “apenas lo cobran, automáticamente lo sacan por ventanilla o lo pasan a otra cuenta. Se ha hecho cotidiano hacer esto”.

El abogado comentó las respuestas que han obtenido sus clientes por parte del Banco Santa Cruz “es infantil la respuesta, no se van a hacer cargo porque no tienen nada que ver si no que la culpa la tienen los demás”. A su vez, concluyó: “Hubo una respuesta general, que es prediseñada, en la que dicen que no se harán cargo porque después de que hicieran una investigación exhaustiva a su sistema informático comprobaron que no son vulnerables y que fueron los clientes que por alguna otra razón dieron su clave y le sustrajeron el dinero”.