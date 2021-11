La fecha fue establecida en recuerdo al terremoto de Caucete, en la provincia de San Juan, ocurrido el 23 de noviembre de 1977. En 1981, a través del Decreto 1988 del Poder Ejecutivo Nacional, se instauró este día en homenaje al trabajo desempeñado por las fuerzas de seguridad en ese siniestro.

Según Diego Farías, Subsecretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de Santa Cruz, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “son días donde la emotividad juega”.

Farías comentó como fue ese día para él y sus compañeros “fue una jornada laboral más, no tuvimos posibilidad de hacer algo con el personal”. A su vez dijo “fue una jornada entre nosotros dándole el valor a este día, recordando a ex compañeros y compañeras que pasaron por la institución y a aquellos que ya no están físicamente”.

Para concluir el Subsecretario de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencia y Catástrofes de Santa Cruz dijo “básicamente tuvo que con la actitud solidaria y altruista que se tuvo organizar en ese evento en 1977”. Además dijo “uno va planificando el día a día pero pueden pasar ciertos eventos que alteran la rutina”.