Se postergó la fecha de las elecciones para las vocalías de la CSS

La junta electoral permanente resolvió el día de ayer (jueves 25 de noviembre) no oficializar ninguna lista de candidatos tanto del sector Activos como para Pasivos, debido a que se han observado “avales” y “avalantes” que carecen de los presupuestos mínimos necesarios de condición y validez, los que podemos agrupar en los siguientes términos: repetidos, cruzados y no empadronados en más de un 35%; observados, tachados, sobrescritos en otro porcentaje similar. Igual situación se repite con las planillas de avales: sin nombres de las listas, sin indicar localidad, sin firma del apoderado, sin determinar categorías, etc.