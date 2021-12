El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero, en tratamiento de una arritmia, evitó profundizar sobre su salud, aclaró que se encuentra bien y agradeció el apoyo recibido tras el episodio cardíaco que sufrió en el partido Barcelona-Alavés, disputado el pasado 30 de octubre en el Camp Nou por LaLiga.

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirles gracias", declaró en una comunicación en stream previa a un partido de su equipo eSports.

Agüero, de 33 años, recibió prescripción médica para interrumpir toda actividad física por 90 días, hasta finales de enero, lapso en el que se determinará si puede continuar con su carrera profesional.

La emisora Radio Catalunya adelantó el pasado 12 de noviembre que, según los primeros estudios médicos, el argentino padece una patología cardíaca "grave", incompatible con la práctica deportiva de alto rendimiento, lo que determinaría su retiro del fútbol.

Después de ese fuerte trascendido, Agüero publicó un mensaje cauto y optimista en su cuenta de Twitter: "Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo".

El club Barcelona se pronunció oficialmente solamente una vez, a los tres días del malestar sufrido por el "Kun" en pleno campo de juego.

"Agüero fue sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación", informó la institución catalana.

