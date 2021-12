Desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado Santa Cruz, se convocó hace instantes a una medida de fuerza, luego de la decisión anunciada por la operadora YPF de no presentar un plan de inversiones para el 2022.

"A la corporación que dirije hace años YPF no le interesa Santa Cruz, y ha dado sobradas muestras de ello. Esto no es de ahora sino de años anteriores: no hay planes de inversion serios, no se proyectan perforaciones, no tiene plan de subir nuevos equipos ni de remediación ambiental para el próximo año. Es una vergüenza" señaló el Secretario Adjunto Rafael Guenchenen.

"La provincia debería estar acompañando este reclamo, pero aunque estemos solos, vamos a seguir exigiendo inversiones en Santa Cruz".