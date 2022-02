Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos en rechazo al acuerdo con el FMI anunciado por Alberto Fernández. En una carta que tuvo duras frases para Alberto Fernández, aclaró que pese a su decisión mantendrá su banca y permanecerá en el bloque oficialista.

"Es mejor dar un paso al costado para que, de esta manera, él (por el Presidente) pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre de 2023", informó en una carta que puso en blanco sobre negro el sordo malestar que se palpaba en el kirchnerismo desde que se conoció el acuerdo.

Para el kirchnerismo "todavía no hay acuerdo" porque debe pasar la aprobación del Congreso



Es demasiado temprano para dimensionar las consecuencias de la decisión extrema de Máximo Kirchner, pero fuentes al tanto del funcionamiento del bloque afirmaron que lo más probable es que si bien puede no expresarse en las votaciones complicará la dinámica parlamentaria hasta 2023, agravando la situación del Frente de Todos no tiene mayoría en la Cámara de Diputados.

En lo inmediato, reemplazará a Máximo en la conducción de la bancada, la número dos del bloque, la massista Cecilia Moreau, mientras se define el sucesor del hijo de la vicepresidenta.

Massa se reunió cinco veces durante este lunes con Máximo para intentar que reviera su renuncia. Hasta la ofreció distintas alternativas, pero no logró que cambiara su posición.

En su carta, Máximo atacó con dureza al FMI, al que rebautizó "Fuerza Monetaria Internacional" y se premitió una recomendación irónica: "Como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros, ya que para hacer lo que hacen solo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren".

"No aspiro a una solución mágica, solo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo".

"Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones, ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional", agregó.

Máximo buscó evitar que lo etiqueten de principista y recordó que en 2020 aprobó la renegociación de la deuda con los bonistas a "pesar de estar en profundo desacuerdo con algunos de sus artículos. Comprendí el contexto y arreciaba la pandemia".

"No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Entendí desde el momento en que CFK nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente, fui uno de los pocos que actuó de esa manera", acusó en uno de sus tramos más duros hacia Alberto Fernández.

"Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de "beneficios". La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones", agregó, acaso anticipándose a la respuesta que imaginaba iba a provenir desde el albertismo.

Pese a su renuncia, Máximo prometió trabajar en la agenda legislativa que viene. Incluyó incluso algunos proyectos enviados por Matías Kulfas, como la ley automotriz y de cannabis medicinal. Y otras que empujó su sector y no fueron tenidas en cuenta como el acceso a la tierra y la de envases.

"Ojalá todo salga en los próximos años como el sistema político, económico y mediático argentino promete y mis palabras sean las de alguien que en base a la experiencia histórica solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir ayudando. No busco estar a la izquierda, ni mucho menos a la derecha de nadie, categorías que ya no alcanzan para explicar la realidad", se despidió.

