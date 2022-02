Esta semana se estrena en los cines de casi todo el mundo "Moonfall", película con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley y Donald Sutherland que narra cómo la Luna se sale de su órbita para acercarse tanto a la Tierra que genera un caos de inundaciones, caída de miles de meteoritos, contaminación del aire y una acumulación de catástrofes que prácticamente terminan con la vida en el planeta.

Su director no es otro que el alemán Roland Emmerich, un auténtico experto en el subgénero apocalíptico tras films como "Día de la Independencia" (1996), "El día después de mañana" (2004) y "2012" (2009).

Pero Emmerich no es el único artista que ha retomado en los últimos meses proyectos de las características, dimensiones y alcances de "Moonfall". Si bien no estamos frente a un fenómeno precisamente nuevo (la literatura y el universo audiovisual lo vienen cultivando desde hace muchas décadas), tampoco hay que ser una mente brillante para darse cuenta de que, a partir de la pandemia del coronavirus que ya lleva dos años, esta suerte de “moda apocalíptica” se ha expandido a decenas de películas y series que se pueden encontrar en casi todas las plataformas de streaming.

¿Por qué nos atraen tanto las distopías? Todos percibimos un mundo cada vez más amenazante, hostil, endeble e inseguro. Por eso, los zombies, las invasiones alienígenas, los estragos del cambio climático o las explosiones atómicas son solo excusas argumentales, conceptos para abordar miedos, angustias, traumas y fantasmas que impregnan desde siempre la dinámica social.

Hace pocas semanas, "No miren arriba", film de Adam McKay sobre las opuestas reacciones que se generan cuando un asteroide se encamina hacia la Tierra, generó un amplio debate en redes sociales. Es cierto que se lanzó en una plataforma muy masiva (Netflix) y con un elenco lleno de figuras (Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Jonah Hill), pero el tono satírico y no exento de denuncia de la película resultó atractivo para el público, más allá de que la respuesta en cuanto a valoración artística estuvo muy dividida.

Por el lado de las series recientes, "Estación Once" -transposición de la novela homónima publicada en 2014 por Emily St. John Mandel que estrenó HBO Max- tuvo una entusiasta recepción crítica con su apuesta post-apocalíptica. En este caso, se abordan las desventuras de los pocos sobrevivientes de una pandemia de gripe con el énfasis puesto en los artistas de una compañía ambulante que sigue montando obras de Shakespeare incluso en tiempos aciagos.

Claro que "Estación Once" no es un caso excepcional de distopía en esta era dorada de las series. De hecho, la amplia franquicia de "The Walking Dead" con sus spinoffs (Star+), "Daybreak" (Netflix), "Years and Years" (HBO Max), "The Rain" (Netflix), "The Stand" (Paramount+ y Movistar TV), sobre la novela de Stephen King, "Sweet Tooth" (Netflix), "El último hombre en la Tierra" (Star+) y "The Leftovers" -que en varios sentidos “dialoga” con "Estación Once"- son solo algunas de las múltiples apuestas que abordan futuros distópicos.

Si esta columna comenzó con el nuevo largometraje de un permanente cultor de lo apocalíptico como el alemán Emmerich, en este repaso habría que sumar a otros cineastas cuyas filmografías están plagadas de caos y destrucción: Michael Bay ("Armaggedon", "Transformers", "La isla"), Zack Snyder ("El amanecer de los muertos", "El ejército de los muertos"), Danny Boyle ("Sunshine: Alerta solar" y "Exterminio", que luego dio lugar a una secuela dirigida por Juan Carlos Fresnadillo), Edgar Wright ("Muertos de risa", "The World's End") y un experto en el subgénero de zombies como el mítico George A. Romero.

En verdad, buena parte de las franquicias más populares de las últimas décadas (ya sea a partir de orígenes literarios o de guiones originales) podrían incluirse dentro de este fenómeno apocalíptico. ¿O acaso "Los juegos del hambre", "Divergente", "Mad Max", "Un lugar en silencio", "El planeta de los simios" o "Terminator", por citar solo algunas, no tienen en sus temáticas y sus estéticas elementos que permiten definirlas en esos términos?

Y, por supuesto, hay más, muchas más películas: "Guerra Mundial Z", con Brad Pitt; "Soy leyenda", nueva versión del sobre libro de Richard Matheson con Will Smith; "Niños del hombre", del mexicano Alfonso Cuarón, con Clive Owen y Julianne Moore; "La guerra de los mundos", transposición de la clásica novela de H.G. Wells a cargo de Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise; "Aniquilación", de Alex Garland, con Natalie Portman; Cloverfield: "Monstruo", de Matt Reeves, y "Avenida Cloverfield 10"; "Tierra de zombies", con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Emma Stone; "La carretera / The Road", basada en la novela homónima ganadora del Pulitzer de Cormac McCarthy con Viggo Mortensen y Kodi Smit-McPhee; o "12 monos", film de Terry Gilliam con Bruce Willis inspirado en el corto de "La Jetée", de Chris Marker

Y para cerrar este repaso tan parcial como arbitrarios incluiremos -por qué no- una película animada de Pixar como la extraordinaria "WALL-E", propuestas coreanas como "Tren a Busan / Invasión zombie" o "Snowpiercer", de Bong Joon-ho (el mismo de "Parasite"), que luego inspiró la serie homónima; y hasta un film de Lars von Trier como "Melancholia", con Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg.

El fin del mundo a partir de las más diferentes causas y en sus más diversas formas y alcances. Apocalipsis ahora. Apocalipsis siempre.