River Plate presentó a sus siete refuerzos: la frase de Gallardo sobre el mercado y por qué los jugadores deciden volver al club

River Plate fue el gran protagonista de este mercado de pases. Además de la venta de Julián Álvarez rumbo al Manchester City de Pep Guardiola (la Araña seguirá en el club, como mínimo, hasta julio) cerró 7 incorporaciones de peso, entre las que se destacan las vueltas de los defensores Leandro González Pírez, Emanuel Mammana y el mediocampista Juan Fernando Quintero, uno de los héroes en la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Los otros refuerzos que tendrá Marcelo Gallardo son los laterales Elías Gómez y Andrés Herrera (no estuvo presente ya que se encontraba realizando la revisión médica) y los volantes Tomás Pochettino y Esequiel Barco, ambos provenientes a préstamo desde equipos de la MLS. En una conferencia de prensa en el SUM del club, bajo el lema “El River que viene”, el entrenador analizó las nuevas incorporaciones y los futbolistas dieron a conocer sus sensaciones luego de fichar para el campeón de la Liga de Profesionales y el vencedor del Trofeo de Campeones.

MARCELO GALLARDO:

“Le damos la bienvenida a los jugadores que se han ido sumando, les deseo lo mejor, como le dije a cada uno de ellos. También esperamos que sea un buen año para todos nosotros. La conformación de un buen plantel nos pone ante el desafío de seguir intentando competir por todo lo que tenemos adelante”

“Yo creo que los futbolistas, lo que tienen como referencia es cómo juega el equipo y cómo se ha sostenido, más allá de los futbolistas que han cambiado y han llegado. Siempre intentamos mantener una idea para sostenernos. El equipo siempre estuvo por encima de los nombres, y que los nombres hacen que se potencien. Eso es lo que se ve, se observa desde afuera. Cuando tenemos la posibilidad de tener buenos futbolistas, sino también personas que quieren y asumen un desafío importante, el de vestir esta camiseta, de llegar a una institución que representa mcuhisimo, con mucha exposición, lo que hacemos es que esos futbolistas se adapten a una estructura de equipo y se respeten los valores de nuestra institución”.

“Mucho a los sistemas no me aferro, sino a la integración de los futbolistas que cuento y a una idea de cómo jugar. Lo que valoro es ese gran caudal de futbolistas que tengo con enorme valoración a entrar a una estructura de juego, que hace que sea una forma atractiva, que nos gusta, que nos sienta cómodo. Luego intentaré que ese talento que hoy tenemos funcione en equipo y se le dé prioridad al trabajo. Estamos en un momento para conformar lo que teníamos y potenciarlo para encarar un montón de competencias que tendremos por delante. Recordemos también que en estos momentos, más allá de lo vivido el año pasado, donde tuvimos muchas lesiones, la conformación de un buen plantel hace que tenga soluciones para las distintas etapas. La idea es jugar a lo mismo, a lo que deseo y queremos”.

“Estoy muy contento con el plantel que conformamos. Tenemos alternativas valiosas”.



Los refuerzos para el plantel de Marcelo Gallardo



“Tiene que ver con lo vivido en estos últimos años. Un perfil que se ha mantenido en estos años, más allá de ganar o perder. Hemos sabido no perder el equilibro, el foco de lo que significa seguir avanzando una estructura que nos siga representando. Eso creo que los futbolistas lo valoran muchísimo. No lo digo solo por ellos (González Pírez, Mammana y Quintero), sino por otros, con los que tenemos contacto, que cuando se van de acá extrañan. Eso da orgullo, porque eso significa que la pasaron bien. No solo por ganar, porque nos ha tocado perder. Acá si jugas es porque hiciste las cosas bien y si no jugas es porque hay alguien mejor que vos. Sin embargo, más allá de eso, los jugadores, fui jugador y sé lo difícil que es cuando no jugás, creo que en estos años pudimos generar vínculos fuertes, más allá de los futbolísticos, a nivel humano. Hay sentido de pertenencia, y eso está bueno”.

“Más allá de la liga estadounidense, buscábamos características puntuales. A veces los mercados, por estos lados, no nos favorecen. Estamos en una situación de desventaja. Para cualquier equipo argentino no es fácil competir, por una cuestión de la moneda. Dependemos de la voluntad de los futbolistas y también de la ingeniería económica que se hizo para poder hacer el esfuerzo de que podamos potenciar a nuestro equipo. Más allá de la liga, que se menosprecia, para mi es importante conocer a los futbolistas y lo que me pueden dar”.

“Salvo que pase algo de último momento, se verá. Estamos bastante bien, muy contentos con el mercado de pases que hicimos”.

“No es una preocupación, sino un gran desafío. Las alternativas son buenas, las alternativas van a hacer subir la vara. Eso me motiva como entrenador. Los jugadores también te marcan los momentos. Ellos te van indicando que están listos para jugar. Se tendrán que esforzar todos los días para ganarse un lugar constantemente. Sabemos que podemos conformar un equipo de base, pero el gran recurso que tengo es poder ir variando y estar más potenciados. Habrá mucha competencia, muchos partidos. En esa dinámica, sumado al covid, también requería mucha mentalidad y actitud física”.

Fuente: INFOBAE