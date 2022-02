Tevez, cada vez más cerca de volver a jugar al fútbol

Fue un día convulsionado en el mundo Boca. Este viernes, Ramón Ábila realizó un explosivo posteo en sus redes sociales contra el Consejo de Fútbol por no ser tenido en cuenta desde que volvió al club a principios de 2022. “No les debo nada y no les tengo miedo”, citó en una de sus declaraciones más fuertes tras la aparición de un parte médico oficial en el que se confirmó una lesión. Durante la jornada, el que también hizo su aparición fue Juan Román Riquelme, quien le respondió a Wanchope sobre sus dichos.

Pero la otra gran noticia está relacionada al último ídolo que visitó la camiseta xeneize. Carlos Tevez, el hombre que se calzó la 10 azul y oro, podría volver a jugar al fútbol de manera profesional tras su retiro de Boca en junio del año pasado. Así lo dio a entender su representante, Adrián Ruocco, al ser consultado sobre si el Apache tenía ofertas sobre la mesa para volver. “Un montón”, fue lo primero que alcanzó a decir su agente en diálogo con TyC Sports.

“Han llamado clubes de todos lados, pero lo que pasa es que son clubes que Carlos sabes que no va a ir. Él está buscando una mezcla de lo deportivo con un poco de calidad de vida, básicamente. Entonces, tiene que ser una decisión familiar, en donde tiene que mover a su familia de nuevo que ya está instalada en la Argentina. Pasa por ahí, la decisión no es fácil. Hay que buscar el club que reúna estas condiciones y no es fácil”, agregó Ruocco.

Acto seguido, el histórico representante de Tevez dio un detalle importante sobre el futuro del jugador que dio por concluído su tercer ciclo en Boca hace algunos meses. “Hay charlas muy avanzadas con un club. Es un club del exterior. Carlos le va a dar un cierre a su carrera como se merece”, explicó el agente.

“Si se cierran estás dos cosas que te dije -lo deportivo y la calidad de vida- se puede llegar a que Carlos lo revise un poco en su cabeza, lo charle con su familia y tal vez pueda tener una chance de jugar algunos meses más”, sumó en la información el hombre que maneja los destinos de la carrera deportiva del delantero de este sábado cumplirá 38 años.

Al mismo tiempo, Ruocco contó que una de las condiciones que estableció Tevez para confirmar su regreso al fútbol profesional es jugar en un lugar que no tenga la chance de ser rival del club de sus amores. “Una de las condiciones que Carlos pone es no enfrentar a Boca, no competir con Boca de ninguna manera y en ninguna de las competiciones que pueda llegar a haber”, aclaró.

¿El destino de Carlitos podría ser los Estados Unidos? “El DC United es uno de los clubes que podría ser”, confirmó el representante.

Hay que recordar que hace un par de días, Tevez volvió a jugar y fue la gran atracción de “La Noche Amarilla” de Barcelona de Guayaquil. El delantero integró la formación titular del equipo local y disputó 70 minutos del amistoso ante Guayaquil City en el Estadio Monumental Banco Pichincha, que le regaló una ovación cuando fue reemplazado por Edwin Valencia.

Invitado por los organizadores, el delantero con pasado en el seleccionado argentino ingresó al campo de juego como si se tratara de un boxeador, encapuchado con una bata amarilla, y disputó el partido con el número 97. Durante su estadía en Ecuador, el Apache admitió que no extraña la rutina de jugador profesional y dio a entender que será “muy difícil” su regreso a las canchas, pese a mostrar una muy buena forma física.

A pesar de sus últimas declaraciones, ¿se dará su regreso finalmente a la Major League Soccer en Estados Unidos? Parece que el final de la historia se conocerá en los próximos días.

Fuente: INFOBAE