Se agregaron novedades al cuestionario del CENSO 2022

El director provincial de Estadísticas y Censos, de la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico de Jefatura de Gabinete, Dante Águila comentó algunos de los detalles novedosos para esta edición del operativo censal.

Uno de los aspectos que puntualizó el Director Provincial refiere al CENSO 2022 en papel (modalidad clásica) que tendrá lugar el viernes 18 de mayo: No se solicitará el número de documento.

En el formato digital sí se requerirá el DNI, porque "es la única manera que tiene el sistema de afirmar que esa persona (que completa el formulario virtualmente) existe, y que es mayor de 16 años”.

En cada hogar, se completará la información por grupo familiar y se emitirá el código alfanumérico para el conjunto de integrantes del mismo.

Asimismo, reiteró que el CENSO 2022 Digital se podrá completar del miércoles 16 de marzo al viernes 18 de mayo hasta las 8:00 de la mañana, momento en que se cierra el sistema y comienza el operativo tradicional.

La Provincia

En Santa Cruz el horario de inicio de la tarea de los censistas, el 18 de mayo, será a las 9:00 am, por la disponibilidad de luz natural en la región, dada la altura del año, "los días son muy cortos, y el operativo termina cuando el censista vuelve a la sede".

“Estamos intentando que en este CENSO 2022 participemos todos. La parte urbana la haremos con voluntariado y, principalmente, con la estructura docente”, detalló Águila. Mientras que “en la zona rural, se realizará con la asistencia de las Fuerzas Armadas, como ya se ha hecho en otros censos”.

En zona de cordillera, que comprende Lago Argentino, Río Chico y Lago Buenos Aires, se ocupará Gendarmería Nacional; en Departamento Magallanes, Prefectura.

En Güer Aike, Deseado y Corpen Aike se pide la colaboración del Ejército, "hemos tenido una reunión para coordinar el trabajo de campo".

En toda la zona rural, “nos está ayudando en la coordinación el Consejo Agrario Provincial (ellos informan qué estancias están ocupadas, y cuáles no lo están)”.

En las zonas de chacras de todas las localidades, el equipo está abocado al tema de la coordinación con el Consejo Agrario Provincial (CAP), “les vamos a solicitar que realice el relevamiento al CAP porque ellos tienen una delegación en cada pueblo, eso es lo que nos facilita el trabajo”, contando con el apoyo de Educación, puntualizó Águila.

Además, se dispondrá de sedes para consultas, y habrá una semana de recupero de la información, durante la semana posterior al censo, para la eventualidad de que no se haga presente el censista.

Los resultandos del operativo censal estarán disponibles a los 30 de días de realizado el mismo.

Cabe recordar que para completar el CENSO Digital se deberá ingresar a la página web: censo.gob.ar Se trata de una página confiable, afirmó Águila, ya que el INDEC "pensó en todo lo referido a la seguridad", dando así tranquilidad a la ciudadanía.

El miércoles 18 de mayo de 2022, día del Censo clásico, fue declarado como feriado nacional a través del Decreto 42/2022 (censo.gob.ar).

Otros datos

En este CENSO 2022 se incluye la pregunta del sexo registrado al nacer y con qué género se identifica la persona. “Se preguntará a todxs el sexo registrado al nacer (incluyendo la categoría “X”) y cómo se considera/autopercibe (“mujer”, “mujer trans/travesti”, “varón”, “varón trans/masculinidad trans”, “no binario”, “otra identidad/ninguna de las anteriores”). (Fuente: censo.gob.ar)

También se consultará si la persona se reconoce como descendiente un pueblo originario o afrodescendiente:

-Autorreconocimiento indígena u originario: se preguntará a todxs si se reconocen indígenas o descendientes de pueblos indígenas u originarios, aclarando el pueblo y, además, si habla y/o entiende la lengua de ese pueblo declarado (censo.gob.ar).

-Autorreconocimiento afrodescendiente o de antepasados negros o africanos: todas las personas indicarán si se reconocen afrodescendientes o de antepasados negros o africanos (censo.gob.ar)

Los censistas

Las personas censistas tendrán una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI), información que puede verificarse en el sitio web censo.gob.ar

Dentro del sitio se accede a la información para quienes quieran presentarse como voluntarios, y allí mismo se pueden inscribir.

"Lo único que le pido al vecino es que se sume al operativo. Son 25 minutos lo que lleva completar el formulario cuando pasa el censista, si no elige llenarlo digitalmente. Son 25 minutos que le solicitamos cada 10 años, en este caso luego de 12 años. Los datos los necesitamos. Necesitamos saber cuántos somos, dónde estamos, etc. Esto va a servir a las autoridades para tomar las decisiones para los próximos años, para hacer proyecciones en cuanto a lo básico como de cuántas escuelas u hospitales se dispone, qué se necesita, etc. Esperamos la mayor participación de los vecinos", concluyó el director provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa Cruz.