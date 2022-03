En primera instancia, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se refirió a las reuniones paritarias con el sector docente de Santa Cruz y las recientes medidas de fuerza que se dieron en ese contexto. Al respecto, indicó: “Se tomó de manera intempestiva este paro por 72 horas. El Consejo Provincial de Educación solicitó una conciliación obligatoria y tal cual lo plantea la ley, cuando una de las dos partes solicita una conciliación obligatoria que no es otra cosa que abrir una nueva mesa de negociación sobre la que ya está abierta para tratar de resolver la situación de conflicto, nosotros la dictamos y AMET la acató. Ayer salió la intimación a ADOSAC que no había acatado aún. Ya hubo un antecedente también de ADOSAC hace algunos años de no acatar una conciliación obligatoria”. En ese sentido, aseguró que al no acatar la conciliación obligatoria, corre el procedimiento administrativo y se lleva adelante la multa correspondiente, que no es menor, porque además es el sueldo de maestranza categoría A, por cada afiliado que tiene el sindicato. “De no acatarse hoy, sería el segundo antecedente que ya entraría en una falta grave. Nosotros informamos al Ministerio de Trabajo de la Nación, incluso está el riesgo de una suspensión posible de la personería gremial”, remarcó.

"Reitero, la conciliación obligaría. no es otra cosa que abrir una nueva mesa de trabajo, para destrabar el conflicto, priorizando en este caso, que los chicos estén en las aulas, es decir, que no se corte el ciclo lectivo con el daño que eso hace, y ahora potenciado y profundizado, ya que estamos en plena pandemia, y venimos de dos años muy fuertes donde no hubo clases presenciales, entonces creo que es vital volver a encauzar el ciclo lectivo”, consideró.

En cuanto a cómo quedan hoy las negociaciones de parte de ADOSAC más allá de lo económico y la quita de la personería dijo: “AMET que es quien acató la Conciliación Obligatoria, por lo pronto, tiene la primera reunión de conciliación Obligatoria el día lunes y arrancaríamos con el Sindicato AMET y, en el caso que ADOSAC no acate la Conciliación y pretendan continuar con las medidas de fuerza, será por 2 días, el trámite administrativo y la multa que conlleva. Por nuestra parte informaremos al Ministerio de la Nación y si no podemos resolverlo de manera administrativa en la provincia, elevaremos también al Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Sobre el aumento del 15 por ciento anunciado por la Gobernadora retroactivo a febrero, el Ministro explicó que “el Estado en nombre de nuestra Gobernadora, lo que está planteando y siempre mantiene la predisposición de “mejorar la situación salarial y más allá del tiempo que dure la negociación y el importante gesto de la Gobernadora de incluir a los ministerios correspondientes, a realizar los trámites administrativos para tener de forma inmediata el 15 por ciento en el bolsillo”.