El presidente Alberto Fernández ironizó con la postura del macrismo frente a la propuesta de refinanciar la deuda al recordar que tomaron el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 y ahora "discuten el acuerdo" que él ofrece como solución, durante un acto en el partido bonaerense de José C. Paz un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Tras enumerar situaciones críticas en distintos gobiernos, el jefe de Estado hizo énfasis en la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015 y señaló que con el expresidente "todo volvió a ser cómo fue", en referencia a la desocupación, desindustrialización y aumento de la pobreza.

“En el 2015 llegó Macri y todo volvió a ser cómo fue. Entonces endeudaron al país como nunca antes nadie lo había hecho", recordó Fernández y pidió: "Esto no hay que olvidarlo porque esta deuda no la contraje yo, la contrajo el gobierno que me precedió y que hoy está discutiendo el acuerdo que estoy proponiendo”.

Previamente, el máximo mandatario había señalado que Juntos por el Cambio "se ofende" cuando se les dice lo que "tenían que hacer cuando les tocó gobernar" el país.

El futuro del país "no es con los especuladores, con es con los especuladores, con los que se llevaron la plata, es con los hombres y mujeres que todos los días se esfuerzan para estirar el presupuesto familiar para darle tranquilidad a sus familias”, afirmó.

En otro pasaje de su discurso, Fernández habló sobre la violencia de género que sufren las mujeres y le dedicó un mensaje a los hombres: “No vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades".

"Mientras eso no logremos no seremos una buena sociedad", fijó y añadió: "Los hombres tenemos que hacer mucho y lo primero tenemos que hacer es poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina”.

“Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género”, expresó el primer mandatario y pidió "denunciar a los violentos".

FUENTE: Ámbito.