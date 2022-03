Murió Gerardo Rozín

Recientemente se había conocido la noticia de que este año no participaría de La peña de Morfi, junto a Jésica Cirio, y que su lugar sería tomado por Iván de Pineda, quien contó que su reemplazo era para que Gerardo "solucione unos temas personales", pero no dio más detalles.

En abril del 2021 tuvo un episodio cardíaco que le impidió realizar su programa y en ese entonces aclaró: “Tenía que ver algunas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, aunque no agregó muchos más datos al respecto.

Gerardo Rozín tiene dos hijos, Elena, de 7, fruto de su relación con Carmela Bárbaro, y Pedro de 18, de su matrimonio con Mariana Basualdo. Fue el conductor de programas televisivos como Gracias por venir, gracias por estar, Morfi, Todos a la Mesa y La Peña de Morfi.

Desde 2015 a 2017, estuvo al frente de Morfi, todos a la mesa, primero junto a Carina Zampini y después acompañado por Zaira Nara. En 2021 llegó el turno de La peña de Morfi, en donde hizo dupla junto a Jesica Cirio.

Durante los últimos años condujo ciclos como Gracias por venir, gracias por estar, junto a la modelo y actriz Julieta Prandi. El ciclo tuvo picos de audiencia de hasta 21 puntos.

Trabajó como productor de Sábado bus, Hora clave y Georgina y vos. En 2002 estuvo a cargo de la programación de Azul TV antes de que volviera a llamarse Canal 9. En 2007 condujo junto a Reynaldo Sietecase y Maximiliano Montenegro el programa Tres poderes. Además, hasta 2008 estuvo al frente de 23 minutos en C5N.

Fuente: C5N