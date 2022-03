Ricardo Sánchez: "Están discriminando a nuestra localidad"

En 2011 una ley convirtió a esa localidad en Municipio, y desde 2015 se votan autoridades locales, pero sus habitantes aún no pueden elegir su representante en la Legislatura Provincial, debido a una contradicción en la Constitución que nunca fue subsanada.



En comunicación con EL MEDIADOR, el concejal de El Chaltén, Ricardo Sánchez consideró que "hay una intencionalidad, están discriminando a nuestra localidad. Hace once años que no tenemos respuesta"



Con respecto a los anuncios del intendente Ticó en la inauguración de las sesiones del Concejo Deliberante de esa localidad, el Sánchez fue contundente: “Estamos rodeados de un parque nacional y El Chaltén tiene un problema de tierras, pero parece que lo estamos ignorando”, sostuvo Sánchez, quien dijo que se están planificando obras para una Planta de Gas y una Estación de Servicios, pero “no sabemos dónde se van a instalar”, advirtió.