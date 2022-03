Tras el dato de la inflación de febrero que marcó un 4,7%, el ministro de Desarrollo Productivo anticipó que entre el martes y el miércoles Roberto Feletti dará a conocer medidas concretas. Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo aseguró que el gobierno tomará medidas por las subas de precios registrados en la semana y le envió un contundente mensaje a los empresarios: "Vamos a exigirle a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación".



Con relación a estas declaraciones, desde EL MEDIADOR, nos comunicamos con el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Santa Cruz, Guillermo Polke, quien enfatizó en "no coincidir con las declaraciones del ministro Kulfas".



"Hay que agilizar los procesos productivos. Es muy difícil trabajar así y cada dos o tres meses estamos discutiendo. No sabemos Cuál es el techo", señaló. "Las recetas que están dando no funcionan".