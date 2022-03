Más de 40 actividades, deportivas, musicales y culturales, tendrán lugar los próximos meses en los que se espera mucha participación de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.



En diálogo con EL MEDIADOR , Fernando Alturria, presidente del Centro de Veteranos "José Honorio Ortega", brindó detalles de la amplia agenda que se desarrollará en el marco de los 40 años de la Gesta de Malvinas.



"Estamos muy ansiosos. Queremos recordar cada día, cada momento de estos más de 74 días. Contar la historia, las anécdotas de cómo llegamos, lo que pasó y que no está en los libros de historia":



Alturria consideró que en el año 89 llegó a Río Gallegos y que fue recién aquí "cuando vi que la gente, los vecinos un 2 de abril venían y te abrazaban, al sentir ese cariño, me sentí veterano de guerra recién acá en Río Gallegos".



"La campaña de desmalvinización comenzó apenas terminó el conflicto el 14 de junio. No se podía hablar de Malvinas, meter el tema debajo de la alfombra. Para los extranjeros, Malvinas era una piedra, una traba para lo que ellos consideraban que era 'reinsertarnos en el mundo'. En los 90 volvimos a tener relaciones diplomáticas con el Reino Unido, donde hablamos de todo con los ingleses, pero menos de soberanía"