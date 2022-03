La herencia de Carlos Saúl Menem ya está en juego y sus hijos comenzaron a sacarse chispas, dentro y fuera del seno familiar. Resulta que el vínculo que tienen Zulemita Menem - hija de Zulema Fátima Yoma y del ex presidente- y Carlos Nair Menem -fruto de la relación extramatrimonial que tuvo el difunto senador con Martha Meza- se terminó de romper con fuertes denuncias de ambos lados: Zulemita acusa a su hermano de recaer en las adicciones, como las drogas y el juego, mientras que Carlos Nair sostienen que todo se trata de una artimaña de su hermana para justificar que lo haya desvinculado de la concesionaria Toyota que ambos manejaban frente a la cancha de River Plate.

Carlos Nair nació en 1981 como fruto de la relación extramatrimonial de Menem con Martha Meza, una maestra de escuela que era visitada por el ex presidente en el pueblo de Las Lomitas durante su exilio político en Formosa en la dictadura militar. Con los años, Martha se convirtió en diputada nacional en 1999. Pero no terminó su mandato. Menem había mantenido en secreto la existencia de su "familia paralela". Ayudaba económicamente a su hijo y lo veía cada tres o cuatro semanas. Con el tiempo, hasta le consiguió algún trabajo en el Congreso. Pero Carlos Nair siempre quiso ser reconocido como el hijo de Menem y toda su vida se empeñó en tratar de conseguirlo a cualquier precio.

Cabe recordar que su adicción a las drogas, coqueteos con las armas, amoríos mal resueltos y continuos incidentes violentos marcaron su juventud. De hecho, estuvo tras las rejas por haber asaltado a una amiga de Zulemita, con la que Carlos mantuvo una relación sentimental.

Su reciente desvinculación de la concesionaria Toyota motivó al hijo que Menem mantuvo en secreto y que peleó en la Justicia durante ocho años (2000-2008) para que se le reconociera esa filiación, a mudarse a la casa de su familia materna en la provincia de Formosa. Como si esto fuera poco, rompió todo vínculo legal con Zulemita -compartían el mismo abogado en la sucesión de su padre- y nombró a Alejandro Cipolla como su nuevo representante.

A partir de ahí, una guerra por la herencia de Carlos Saúl Menem se desató. Desde el lado de Zulemita sostienen que parte del conflicto que se originó en la concesionaria Toyota está vinculado a una supuesta inmensa deuda que Carlos Nair mantiene con su hermana producto de una eventual adicción al juego. “Carlos Nair me pide que le aclare, que primero se hizo correr la bola o al menos lo que me dice él, es que Zulema hizo correr la bola de que él debía mucha plata en la concesionaria. Carlitos me dice 'no solo no debo plata, sino que trabajé hasta el último día’”, contó Débora D’Amato en A la tarde, luego de intercambiar mensajes con el hijo del exmandatario.

Visiblemente enojado con su hermana, Carlos Nair sostuvo que se "cansó de perdonar" y aclaró: "Tengo miles de errores pero jamás cagué a mi hermana. Todo lo contrario, siempre la cuidé y conmigo solo estuvieron para la televisión y las fotos". Desde el entorno del ex participante de Gran Hermano, contaron que la disputa surgió a partir de un posteo que hizo el propio Carlos Nair en su cuenta de Instagram contando que se separó del abogado de su hermana y que se fue a vivir a la casa de su familia materna, en Formosa. "A raíz de esto, él se pelea con la hermana por el tema de la sucesión de Carlos Saúl Menem", le adviertió a este sitio una fuente cercana a la disputa.

Y agregó: "Están esperando que Máximo Menem (el hijo que el ex senador tuvo con Cecilia Bolocco), que todavía está en Chile, se presente para poder arrancar con la sucesión. Es la única pata que falta porque ya está Zulemita, está Antonella Menem -como heredera de su papá, Carlos Menem Junior- y Carlos Nair". Desde el entorno del hijo del difunto ex jefe de Estado resaltan que Carlos Nair "ama" a su hermana, pero que está cansado y siente que "le hicieron una cama". "Luis Ventura, hablando en nombre de Zulemita, contó en su programa que ella se enojó con Carlos Nair porque se la ´mandó´ en la agencia de Toyota. Dijo que le debe plata, que se dedicaba al juego y que recayó en las drogas", detallaron.

Vale recordar que Carlitos Nair Menem sufrió adicciones durante gran parte de su vida que lo llevaron a atravesar momentos muy complicados. Sin embargo, luego de un largo trabajo de recuperación y gracias a la ayuda de Zulemita, logró salir adelante. "Son momentos horribles, uno en el momento piensa que es un ganador y es todo lo contrario. Sos un perdedor de cuarta. La fuerza de voluntad de uno importa, pero también la familia. A mi hermana (por Zulemita) me apuntaló, le debo eso eternamente porque me frenó. La cansé mil veces, me dijo que era la última y ella me bancaba de nuevo", había contado el año pasado sobre el rol clave que tuvo Zulemita en su recuperación.

Sin embargo, este 2022 los encontró distanciados y con fuertes acusaciones de "deudas y robo" de parte de Zulemita hacia su hermano. "Eso es mentira, no es así. Él labura y es cierto que juega, pero con su plata. Nunca robó ni le sacó plata a la hermana. De hecho, cuando se fue a Formosa, la hermana no solo le pagó el sueldo para el que trabajó hasta el último día sin faltar, sino que además le descontó un vaso térmico de mil pesos. El nunca la cagó a la hermana, todo lo contrario, siente que le hicieron una cama y que es la excusa que usa Zulemita para justificar que lo limpió. Está cansado de perdonar y que está podrido que todo sea para las fotos y las cámaras", le explicaron a este portal.

Y concluyeron: "No busca plata, todo tiene que ver con una cuestión afectiva y únicamente busca ser aceptado y que lo quieran en el seno familiar del expresidente. Después de lo que pasó en la concesionaria Toyota, él cambió el abogado, se separó de Zulemita y ahora está siendo representado por Alejandro Cipolla. Si Carlitos Nair hubiera recaído en la droga y el juego, algo que no pasó... ¿ella le da la espalda? Si esto hubiera pasado con Junior, esto no lo hace. Lo hace porque es él".

