La paritaria que se había previsto para el día jueves 17, sufrió una prórroga solicitada por el Tribunal Superior de Jusitica (TJS) por lo que la reunión se realizó el día 22. "Los judiciales estamos muy enojados, cansados", expresó la secretaria general gremio Judiciales de Santa Cruz, Eugenia Bianchi y agregó que "no era lo que esperabamos"



"Más alla de que el año pasado se terminó de acordar un 10 % que se dio en distintos tramos, obviamente no se ajustaba para nada a nuestro sistema salaria" dijo en comunicación con EL MEDIADOR. "El TSJ presentó una propuesta más que insuficiente, no es una mejora. Es un 10% para marzo, a cuenta de ese 15% que ofreció la gobernadora, que nosotros marcamos nuestra postura, porque ese incremento"





Además de manifestarse en desacuerdo con los incrementos "arbitrarios y unilaterales" fundamentó que "cada vez cuesta más ser sostén de familia y cumplir con las mínimas necesidades de una familia"



Confirmó además, que hoy viernes 25 de marzo llevan adelante un paro "con alto acatamiento" hasta se realice la Asamblea Provincial el domingo en Río Gallegos "donde definiremos el plan de lucha y las acciones a seguir"