Garrido: "Nosotros no estamos más adentro del Frente de Todos"

Este lunes, el diputado nacional del partido SER y dirigente petrolero, Claudio Vidal, encabezó una protesta fuera de Casa de Gobierno acompañado por trabajadores, militantes y dirigentes.



En comunicación con EL MEDIADOR, el diputado provincial José Luis Garrido explicó que se movilizaron "con un petitorio a Casa de Gobierno con la intención de que se pongan en movimiento algunas áreas productivas de Santa Cruz, sobre todo en la parte de yacimientos maduros que no están explotando, como así también algunos compromisos que el gobierno provincial había asumido del armado de algunas cooperativas, etc"



Con respecto a los rumores de que esta manifestación fuera parte de un eventual lanzamiento de candidatura, Garrido señaló que "obviamente es política, me gustaría que el gobierno también lo haga dando respuestas, pero lo de ayer fue algo concreto y específico. El día que hagamos un acto dando inicio a la campaña electoral, será en otro contexto. Hay muchas localidades donde hemos crecido mucho"



"El silencio político habla de la inacción del gobierno. La situación de falta de empleo más la inflación está pegando durísimo", señaló.

El diputado de Ser Santa Cruz fue contuntende: "Nosotros no estamos más adentro del Frente de Todos. El mapa político de Santa Cruz, cambió. Seguimos fortaleciendo la construcción de nuestro propio espacio"



Consultado sobre un posible acercamiento a Cambiemos para las próximas elecciones, Garrido no lo descartó, aunque enfatizó que "deberá ser con partido propio y candidatos propios. Podemos tener acuerdos electorales, pero sin la pérdida de la identidad".