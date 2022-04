Caso Rodrigo Curaqueo: "Hace un año esperamos el resultado de la autopsia"

Al cumplirse un año del fallecimiento de Rodrigo Curaqueo, ocurrido en circunstancias que todavía se investigan en la Comisaría 5° del barrio Rotary 23 de Caleta Olivia, familiares y amigos siguen reclamando justicia.



"Fue el peor año de toda mi vida" se lamentó Brenda Curaqueo, hermana de Rodrigo. "Mi familia siempre fue muy unida. Perder a un ser querido en las condiciones que lo perdimos, no es lo mismo. Vivimos a una cuadra y media de los asesinos. Todos los días vemos como trabajan, como se nos cagan de risa en la cara"

Brenda señaló que "Estamos esperando hace un año el resultado de la autopsia completa. Pagamos 40 mil pesos para realizarla y pudimos hacerla porque el pueblo nos ayudó a pagarla. Nuestro médico forense, el Dr. Sosa nos dice que en la autopsia le faltó el arma homicida. En el caso de que fuera un suicidio, la prenda fundamental no estaba, que era un buzo de tela finita, negra".



"Si Rodrigo se hubiese suicidado, tenía que estar en cama fría hasta que se le pasara el efecto de lo que hubiera consumido", señaló. "Mi mamá se arrepiente de haber llamado a la policía, no pensamos que nos iban a devolver a mi hermano muerto"

Antes de finalizar, Brenda lanzó un pedido público para el patrocinante legal de su familia. "Necesitamos que el Dr. Luciani se comunique con nosotros. No nos está dando la cara, y en el caso de que no quiera trabajar, tendremos que cambiar de abogado. Estamos cansadas de no tener avances. El último contacto lo tuvimos el 17 de marzo".