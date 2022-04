Manu Ginóbili: "Los que me conocen bien, ni me llamaron"

Emanuel Ginobili, exbasquetbolista de San Antonio Spurs, dijo este miércoles que las personas que lo conocen "bien" ni lo llamaron para felicitarlo tras el anuncio de su ingreso al 'Hall de la fama' de la NBA, oficializado el 2 de abril pasado, como uno de los referentes de la franquicia del oeste estadounidense.

“Los que me conocen bien, ni me llamaron porque saben que no me emocionan mucho estas cosas. Sí lo harán, seguramente, en el momento en que sea el reconocimiento”, contó el bahiense que fue figura saliente del seleccionado argentino en la página NBA Latam.

“El único de los Spurs que me escribió para saludarme fue Tony Parker. El resto, ninguno, ya me conocen (risas). Capaz que Tim Duncan ni se enteró, ese día estuvimos andando en bici y no me dijo nada”, detalló en relación a sus amigos con los que consiguió cuatro anillos de la NBA en las temporadas 2003, 2005, 2007 y 2014.

El exescolta del seleccionado argentino, con el que se colgó la medalla dorada olímpica en Atenas 2004, señaló que, “obviamente, que cuando uno comienza a jugar no piensa en esto, pero después, con el correr de los años se van normalizando ciertas cosas".

"Ganás un campeonato, dos, tres, siempre con la misma franquicia; el retiro de la camiseta, y ahora esto”, agregó.

“La verdad que estoy muy tranquilo, en una inmejorable situación. Muy contento con todo lo que acaba de pasar. Si bien hace mucho se venía hablando sobre esto, que a partir de los cuatro años del retiro uno es elegible y demás, los que saben del tema decían que iba a pasar, pero hasta que eso no sucede, uno no le pone mucha energía y no le da valor”, concluyó 'Manu' Ginóbili.

FUENTE: Télam.