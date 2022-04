Este año serán seis, los que pasaron desde la noche en que Oscar Biott y Ángel Azzolini, asesinaron a Marcela Chocobar, la joven trans de 25 años de la que solo se recuperó el cráneo y por la que sus familiares y toda una sociedad están esperando justicia. La novedad es que desde este lunes, Ángel Emanuel Azzolini culpable de encubrimiento agravado, está en libertad cumplida una condena de seis años.



En comunicación con EL MEDIADOR, Judith Chocobar, hermana de Marcela, manifestó su dolor ante la noticia. "Es horrible decirlo. Siento que me lo puedo cruzar en la calle, en el mercado. De hoy en adelante, estoy con esa sensación"

Lo que la familia busca es "una audiencia con el Superior Tribunal de Justicia" que vienen pidiendo desde el 2019. "Me parece muy rápida la resolución", consideró Judith. "Estamos tratando de salir, tenemos una vida que hay que continuar, pero no sé si fueron las medidas preventivas para él o para nosotras. No nos dieron ni un botón antipánico".

Considerando que Azzolini fue el último que vio con vida a Marcela Chocobar, su hermana considera que "verlo en público sería muy sádico de su parte y demostraría la impunidad que siente, más allá que ante la ley ya cumplió su condena y está en libertad".

La familia se sigue preguntando "¿cuáles son las perspectivas de género que está teniendo la justicia?"



"Vamos a seguir insistiendo para que puedan darnos una resolución con perspectiva de género. A las mujeres trans las matan y desaparecen por odio, por eso no tenemos a mi hermana hoy".