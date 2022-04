Los empleados judiciales aun no han podido acordar un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia tras varias reuniones paritarias. Según Eugenia Bianchi, secretaria general del gremio de Judiciales, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “la situación respecto a la discusión salarial no ha cambiado”.

Bianchi comentó sobre la reunión paritaria de ayer “ellos sostienen que no pueden mejorar la oferta, aunque no justifican por qué no pueden cumplir con los acuerdos”. A su vez dijo “ellos a través de una resolución dieron un porcentaje para terminar de pagar la deuda del año pasado, un 17,5% y para este año 19%. Son porcentajes que se terminarían de pagar en enero del año que viene”.

Para concluir, la secretaria general del gremio de Judiciales afirmó que “una vez culminada la reunión paritaria de ayer se decidió levantar la vigilia”. Por último, sostuvo “se levantó para que cada compañero de las distintas localidades pueda volver a sus ciudades para realizar las asambleas”.