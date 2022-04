Empiezan los días decisivos para la nueva ley de alquileres. Ambos sectores continúan exponiendo esta semana y acercando sugerencias. Oficialismo y oposición buscan consenso para avanzar la semana próxima.



En comunicación con EL MEDIADOR, el referente del sector inmobiliario, Carlos Manuelides, señaló que "la ley última que han sacado, ha sido desastrosa. Destruyó más al inquilino, que al propietario. Paraliza todo y es por eso que hay tantas propiedades en alquiler".

"En nuestro caso acá en Río Gallegos, los ajustes los hemos hecho son anuales. En épocas inflacionarias, lo máximo que hemos puesto es del 30 %. Tiene que ser un arreglo entre partes, es lo que corresponde", apuntó Manuelidades.



"No sabemos si esta gente tiene personería jurídica para defender a los inquilinos. Quiero saber cuántos inquilinos se sienten representados por esas agrupaciones", señaló.



Manuelidades dice que "no hay un enfrentamiento entre inquilinos y propietarios". "Lo que se hizo -aclara- es regular cosas que no tienen sentido, y el mayor perjudicado es el inquilino"



"Esto es un negocio que tiene que ser un acuerdo entre partes. Los propietarios lo que están haciendo es vender las propiedades. En vez de reformar esa ley, lo que tendría que hacer el congreso es derogarla"

"Hace más de 40 años que llevo en esta profesión y no había visto nunca lo que está sucediendo. Durante un año, no hemos vendido ni un terreno. Históricamente, se vendían 4 propiedades por mes. El alquiler dejó de ser un negocio, entonces prefieren invertir el dinero en otra cosa"