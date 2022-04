Autos usados desde 5 mil pesos: comenzó la subasta de Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas subasta diez vehículos usados que ya no cumplen funciones en la empresa. Hay ejemplares de Renault, Peugeot, Volkswagen y Ford, con precios que van desde 5 mil a 315 mil pesos. La puja comenzó el pasado viernes 22 de abril y finalizará el próximo miércoles 18 de mayo a las 14.

Los autos usados que subasta Aerolíneas Argentinas

Del más barato al más caro, éstos son los vehículos usados que subasta Aerolíneas Argentinas:

-Renault Furgón Express 1997 patente BMN521, por $5.000: el kilometraje no está legible y no tiene paragolpes, luces, motor, batería, caja, trenes delantero y trasero, neumáticos ni llave, entre otros elementos.

-Renault Clio RL 5 puertas 1997 patente BMI157, por $5.000: el kilometraje no está legible y no tiene paragolpes, luces, motor, batería, caja, trenes delantero y trasero, neumáticos ni llave, entre otros elementos.

-Ford F-350 1997 patente CS-01, por $40.000: el kilometraje no está legible y no tiene motor, batería, faros, paragolpes trasero ni llave, entre otros elementos.

-Ford F-100 (año desconocido) patente EM-09, por $40.000: el kilometraje no está legible y no tiene batería, faros, paragolpes trasero ni llave, entre otros elementos. Sí tiene motor y caja de velocidades.

-Renault Clio RL diésel 5 puertas 1997 patente BMI152, por $78.300: tiene 176.688 kilómetros, el motor no arranca y la batería no funciona. El estado general del vehículo es malo.

-Renault Clio RL diésel 5 puertas 1997 patente BMI153, por $78.300: tiene 177.503 kilómetros, el motor no arranca y la batería no funciona. El estado general del vehículo es malo.

-Renault Clio RL diésel 5 puertas 1997 patente BMI154, por $78.300: tiene 361.632 kilómetros, el motor no arranca y la batería no funciona. El estado general del vehículo es malo.

-Renault Clio RL diésel 5 puertas 1997 patente BMI155, por $78.300: tiene 151.512 kilómetros, el motor no arranca y la batería no funciona. El estado general del vehículo es malo.

-Volkswagen Saveiro 1.6 MI 1998 patente CNT510, por $99.000: el kilometraje no está legible, el motor no arranca y la batería no funciona. El estado general del vehículo es malo.

-Peugeot Boxer Minibus 15+1 2.8 TD 2004 patente EMK754, por $315.000: el kilometraje no está legible, el motor no arranca y no tiene batería. El estado general del vehículo es malo.

Cómo participar de la subasta

Para participar de la subasta por los autos usados de Aerolíneas Argentinas, hay que ingresar al sitio web de Narváezbid, la empresa que está cargo de las operaciones. Los interesados deberán crear allí un perfil personal (si todavía no lo tienen) con usuario y contraseña.

Los términos de la subasta todavía no fueron informados. Generalmente esta compañía permite ofertas de mayores de 18 años luego de transferir una cierta cantidad de dinero como depósito. El que oferta y gana, tiene esa plata a favor. Y al que no gana se le reintegra.

FUENTE: TN.