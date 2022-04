Ante empresarios, Guzmán insistió en defender la renta inesperada: “Es una situación excepcional”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó este viernes de un foro empresarial organizado en Bariloche. Allí, se refirió al proyecto de impuesto sobre la “renta inesperada”, con el que esperaba hacer frente al pago del bono que anunció para jubilados y trabajadores informales que, sin embargo, finalmente se financiará con reasignación de partidas presupuestarias.

“Estamos hablando de una situación excepcional, que nos genera un problema como sociedad, un problema distributivo. Esto se debe hacer de una forma que no desaliente la inversión, sino que la aliente”, defendió Guzmán.

En esa línea, reiteró que no solamente se busca identificar las posibles rentas inesperadas, sino que “si ese mismo componente se reinvierte, la contribución sería menor”.

El funcionario apuntó a la necesidad de distribuir el ingreso para apuntalar el crecimiento económico. “Si el crecimiento económico no es compartido, no es progreso. Una sociedad que en serio no busca encontrar mecanismos para crecer en forma equitativa va a estar condenada a la ausencia de progreso”, dijo.

“Cada vez que Argentina tuvo un período en el cual hubo un crecimiento económico que no se distribuyó de forma razonable, no se pudo sostener en el tiempo. Tenemos que construir colectivamente una sociedad que sea más justa, que tenga una distribución en donde el crecimiento se comparta al mismo tiempo en el que se alienta a la inversión”, agregó.

Con respecto a las quejas sobre la presión impositiva y los planteos de bajar drásticamente los impuestos, Guzmán consideró: “Si creemos que vamos a crear un shock de confianza de inversión privada en la Argentina bajando impuestos, qué mal que estamos. Porque lo que eso va a hacer hoy, si se abre ese camino, es generar más inestabilidad y debilitar a la capacidad productiva de la Argentina”.

En esa línea, destacó que “poco se habla” de que un 94% de las posiciones arancelarias de exportación “hoy tiene una alícuota menor” a la que pagaban cuando asumió el Gobierno.

“La inflación es una ocupación central”

Aunque Martín Guzmán prefiere destacar el crecimiento económico de 10,3% que registró la Argentina el año pasado, también se refirió a los principales reclamos que recibe: el control de la inflación que, reiteró, es el tema principal de en las agendas económicas de todos los países, ya que los precios se dispararon tras la invasión de Rusia a Ucrania.

“La inflación es un problema para el funcionamiento de todo el sistema económico y es una ocupación central de la agenda de la política económica”, recalcó Guzmán.

“La política de precios e ingresos busca anclar expectativas, y para que funcione, el resto tiene que estar funcionando: las reservas tienen que ir creciendo, la situación macroeconómica se tiene que continuar ordenando”, sostuvo.

En sintonía con su interpretación de la inflación como un fenómeno multicausal, el ministro de Economía apuntó que la inflación “no se baja simplemente contrayendo la política monetaria”, es decir, dejando de emitir pesos. Aunque concedió que esa es una de las herramientas a disposición y dijo que el Gobierno la está usando.

FUENTE: TN.