Tras la confirmación de que el TC no se correrá en Río Gallegos, los funcionarios y el ACRG están trabajando para la llegada del TN y el Turismo Pista. Según Giorgio Micheleto, presidente del Automóvil Club Río Gallegos, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “la reacción del Intendente es lógica”.

Micheleto explicó que “le comenté al Intendente Grasso qué dentro de todas las posibilidades, estaba esta. Era previsible que te pase esto, te piden millones de cosas, viajan para la parte política, te ponen trabas o condiciones”.

“Ellos no tenían ningún tipo de circuito, y después de la nada aparece Comodoro Rivadavia. Ellos no estaban seguros porque tenían compromisos en otros circuitos, y Comodoro no era uno de esos circuitos”, remarcó.

Para concluir, el presidente del Automóvil Club Río Gallegos hizo referencia a la llegada de las otras categorías del automovilismo “yo creo que en marzo el Turismo Nacional está, tenemos que trabajar para traer otra categoría”. Y agregó que “con Turismo Pista me reuní el lunes y está la posibilidad de que vengan a Río Gallegos”.