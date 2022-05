El día de ayer se realizó el acto inaugural del 47° Congreso Argentino de Agentes de Viajes en la localidad de El Calafate, organizado por la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo, que se concretó en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad.



En comunicación con el programa radial EL MEDIADOR, el Intendente de la localidad anfitriona, Javier Belloni, señaló que “para nosotros es un momento importante que la gente que tiene agencias de viajes conozca el destino. A partir de este congreso, mucha gente que no conocía, ahora conoce" E



Sobre la tracción que ejerce el turismo de El Calafate con otras localidades de la provincia, el intendente explicó que "tenemos localidades vecinas que viven directamente del turismo. Sabemos que cualquier promoción que nosotros hacemos rebota en El Chalten y en otras localidades. "Para nosotros, es un desafió enorme, porque el 70% de la gente que se sube a un avión, lo hace a través de una agencia de viaje. Si las agencias ponen a El Calafate como el destino más buscado, seguramente nos va a ir un poquito mejor de lo que nos va"



"Tenemos muchos sueños, la pista de esquí, un Ministerio de Turismo, seguir creciendo. Calafate es una ciudad que no tiene techo. Actualmente, somos unos 30 mil habitantes. Estoy convencido de que de acá a quince años, tendremos más de 100 mil y es mucho el trabajo que hay que hacer para que tengamos, más turismo, más vuelos, más gastronomía para que le dé trabajo a la gente", señaló el intendente.



Otro de los momentos importantes vividos esta semana tiene relación con el convenio que suscribió el municipio con Parques Nacionales para la administración del Parque Nacional Los Glaciares. Al respecto, el funcionario dijo que "no sé si es un buen acuerdo con base en la recaudación de estos tiempos, pero no importa. Estamos adentro otra vez. Creo que si hay un lugar que necesita ser promocionado es el Parque y parte de ese dinero que cobra Parques iba para el Ente Mixto. Si hay algo que tiene que tener el estado es ser presente y promoción. Pero las promociones se hacen con recursos. Es importante que aquellos que ganan dinero, como Parques, que también entiendan que es parte de la rueda, y seguir invirtiendo en promoción para que les vuelva".



El intendente Belloni adelantó que "hay muchas cosas importantes para hacer. Tenemos que poner en discusión, sobre todo con el empresariado local, cuidar el empresariado local".