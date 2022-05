Daniel Roquel: “Una vez más la salud no es prioridad”

Se trata de una obra que debería haber estado finalizada mucho antes del inicio de la pandemia en marzo del 2020. Hoy aún se desconocen los motivos de la demora en la puesta en funcionamiento.

“Hoy volví a solicitar a través de un proyecto explicaciones respecto a la eterna demora por la puesta en funcionamiento de los nuevos consultorios y la ampliación del Hospital Regional Río Gallegos”, indicó Daniel Roquel.

“Lamentablemente el bloque oficialista votó en contra el tratamiento de este proyecto. Diariamente vemos cómo los vecinos deben esperar horas en una guardia para que los atiendan, cómo deben esperar meses para un turno médico”, añadió el diputado.

“Me duele por todas esas familias que día a día sufren porque la salud no llega a tiempo. Es momento de reflexionar y que entiendan que no perjudican a un diputado cuando no dan las explicaciones correspondientes, están perjudicando a todo el pueblo de Santa Cruz. La salud no puede ser un privilegio de algunos, es un derecho de todos”, concluyó el legislador radical.