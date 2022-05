Son 150 trabajadores en el puerto de Punta Loyola que reclaman mejoras laborales varias. Reclaman la falta de respuestas por parte de la empresa. Se encuentran desarrollando un paro general por tiempo indeterminado. Hoy a las 13 horas está pautada una nueva asamblea.



Sobre las inversiones que reclaman, en comunicación con EL MEDIADOR, secretario General de la Junta Interna de ATE, Alberto Barría explicó que "lo mismo que está pasando acá está pasando en Río Turbio" Concretamente, "lo primero que queremos es que se termine el galpón de caliza, falta arreglar el puerto, faltan insumos, herramientas, no hay cables, electrodos, amoladoras, pedimos reparación urgente de la locomotora porque no llega el carbón. No están funcionando, las locomotoras están todas paradas"

"Hemos salido a desmentir lo que dijo el coordinador que en Punta Loyola. Nosotros no pedimos ni sillones ni cafetera. Queremos trabajar pero en condiciones"