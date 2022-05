"No entiendo por qué hay mil palos en la rueda para poner la imagen de mi mamá"

En el día de ayer, jornada del Censo Nacional 2022, una de nuestras vecinas no pudo ser censada, básicamente porque no existen certezas sobre su paradero. Se trata de Marcela Lopez Frey, desaparecida desde el 22 de mayo de 2021. Su hija, Rocío Gonzalez posteó en redes sociales: "Faltas vos en casa, mamá".





"Sentí mucha empatía y apoyo por parte de la censista", señaló Rocío en comunicación con EL MEDIADOR. "Todos los días lo primero que hago es ver mi celular para ver si tengo algún mensaje respecto a la búsqueda e investigación de mi mamá"



"Siento que es una burla que solo hayan puesto la imagen en algunos comercios y en otros no. Para poner la imagen de mi mamá hay mil palos en la rueda", señaló.



A casi un año de su desaparición, la familia no se aparta de la búsqueda. "No sabemos qué más hacer, es mucho dolor el que se siente"