La Secretaría de Deportes de la Comuna de Río Gallegos extendió hasta el próximo 27 de mayo la inscripción para todas aquellas instituciones interesadas en participar de la instancia local de los Juegos Evita 2022. Las bases y formularios están a disposición de la comunidad en las oficinas sitas en el gimnasio Juan Bautista Rocha, Pasaje Miranda y Eva Perón, o solicitándolas al correo electrónico [email protected]

Habrá más de 40 disciplinas libres, con integración mixta, destinadas a chicos de 10 a 18 años, jóvenes con discapacidad y adultos mayores.

Se trata de la principal competencia deportiva de Argentina, destinada a jóvenes, que organiza la Secretaría de Deportes de la Nación. Este certamen constituye un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física en el país en un sistema de competencias compuesto por tres etapas: una municipal, luego proceso clasificatorio a nivel provincial y una fase final, a la que acceden 20 mil competidores.

El profesor Diego García, a cargo del proceso de inscripción, hizo extensiva la invitación “a participar a clubes, ONG, organizaciones municipales, establecimientos educativos de gestión pública o privada, escuelas deportivas, gremios, etc. Incluso aquellos que no pertenezcan a una institución también podrán participar únicamente acompañados de un adulto (mayor de 21 años), el cual será el responsable del equipo ante los organizadores, dentro y fuera de la competencia”, informó.

“Los Juegos están dirigidos a niños/as y jóvenes de 10 a 18 años (incluyendo las disciplinas de discapacidad), divididos en cinco categorías: Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18”, explicó.

Según lo previsto, García explicó que “se propone que la competencia en la etapa municipal juvenil, ya sea convencional como en deportes adaptados, se desarrolle desde principio de junio a fines de julio. Las finales provinciales podrían realizarse durante el mes de agosto y septiembre y, las nacionales juveniles y para deportistas con discapacidad se realizarán en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, desde el 24 hasta el 29 de octubre”.

Igualdad de oportunidades

El deporte se constituye, nuevamente, en una poderosa herramienta de convocatoria, promoción de valores y construcción de hábitos, con un claro sentido comunitario.

Cabe señalar que estos Juegos son una plataforma para la educación de valores, el trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueve con el fin de que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.

La modalidad de los Juegos es inclusiva, participativa y formativa. Está dirigida a deportistas, permitiendo trazar un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, aumentando la población en la práctica del deporte de base.

Toda esa información producida a partir de la convocatoria masiva de chicos y chicas, con el fin de participar en competencias deportivas, ha servido para retroalimentar las políticas de salud, de educación y de inclusión social del gobierno nacional. Desde el año 2003 los Juegos pasaron a ser parte de la política de deporte de base que impulsa la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Sobre las expectativas, tras un receso de dos años debido a la pandemia, los Juegos Nacionales Evita vuelven a la escena pública de las competencias nacionales. Con este regreso, el Futbol 7 se adapta a la modalidad mixta, por lo cual los equipos quedan conformados por integrantes de género femenino y masculino. La participación será Comunitaria, excepto en el caso del Handball Sub 14, cuya modalidad será Escolar.

Además, tanto los Juegos Nacionales de Invierno como los de Playa, adoptan la identidad de los Juegos Nacionales Evita, lo que se traduce en una reconsideración de los objetivos, en virtud del desarrollo deportivo.

Deportes

Las disciplinas acordadas para juveniles serán las siguientes: Acuatlón, Escalada, Judo, Rugby, Ajedrez, Esgrima, Karate, Skate, Atletismo, Fútbol 11, Levantamiento Olímpico, Taekwondo, Bádminton, Fútbol 7, Lucha Grecorromana, Tenis, Básquet 3 vs 3, Futsal, Lucha Libre, Tenis de Mesa, Básquet 5 vs 5, Gimnasia Artística, Natación, Tiro, Boxeo, Gimnasia Rítmica, Natación Artística, Tiro con arco, Canotaje, Gimnasia, Trampolín, Optimist, Vóleibol, Cestoball, Handball, Patín Artístico, Vóleibol de Playa, Ciclismo, Handball de playa, Patín Carrera, Windsurf, Ciclismo de Montaña, Hockey y Pelota Paleta.

En tanto, para personas con discapacidad serán Atletismo, Natación, Badminton, Power Lifting, Básquet 3x3, Taekwondo, Boccia, Tenis, Futbol 3, Tenis de Mesa, Goalball, Vóleibol Sentado.

En el marco de las políticas de ampliación de derechos, este año, se permitirá la participación de personas transgénero y no binarias de acuerdo a la Ley No 26.743 de Identidad de Género y el Decreto No 476/2021 de DNI no binario, en todos los deportes y modalidades, en la categoría correspondiente, en relación con el año de nacimiento.

En aquellos casos no contemplados en los puntos anteriores, los participantes y/o autoridades de la delegación podrán ponerse en contacto con la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Deporte de la Secretaría de Deportes, vía mail a [email protected] o con cualquier miembro de la organización para facilitar el contacto con la dirección mencionada.

Para finalizar, es necesario aclarar que todos los integrantes de la delegación deberán contar con su respectivo pase sanitario, para certificar el esquema de vacunación completo respecto del Covid-19.