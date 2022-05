"Tenemos mucho apoyo de la gente. Vamos por nuestro césped sintético"

Tras lo que fue la pandemia, varios clubes deportivos están realizando trabajos de mantenimiento, estructurales u organizativos. Según Roque Albano Gil, presidente de Ferrocarril YCT, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR sostuvo que “la cancha de Ferro fue escenario de muchas cosas, principalmente futbolísticas, han venido las selecciones sub 17, San Lorenzo, y vino Diego Maradona”.

Albano Gil hizo referencia a la intención de cambiar la cancha a césped sintético: “El tema de la cancha de césped sintético salió de tantas charlas que hemos tenido con los socios”.

"El sábado empezamos con la campaña, tuvimos una actividad de karate y juntamos 150 firmas, el fin de semana una parte de la comisión estuvo en la calle y juntaron 140 firmas”, precisó.

El presidente de Ferrocarril YCF aseveró que “cuesta muchísimo mantener una cancha de césped natural, se ha invertido mucho para nivelar la cancha y poder arrancar la segunda mitad del año”.

“No contamos con un sistema de riego adecuado, si el césped no tiene agua no puede crecer, no lo podes cortar, no podes hacer nada”, cerró.