Del 17 al 19 de junio se realizará FEPCA en la Rural de Río Gallegos

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada UNICA de TRES DIAS CONSECUTIVOS, un fin de semana largo ideal para visitar Río Gallegos y encontrarse con una exquisita festividad donde se combinan sabrosas y destacadas cervezas artesanales; deleitarse con la gran variedad y riquísimos platos gastronómicos, y como de costumbre con una amplia grilla de artistas EN VIVO. La cita es el Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 de Junio de 18 a 02 hs en Hipólito Irigoyen entre Av. San Martin y Fagnano, Sociedad Rural.



Ya podes acceder a la PRE-VENTA. Asegura tu ingreso. Capacidad limitada

*Modo Presencial*; Venta de entradas solo en efectivo $500 c/u; en DISKERIA OKTUBRE (9 de Julio 25)

*Modo WEB* Promociones $450 h/agotar stock en TIENDA: www.fepca.com.ar

*Modo Online* WhatsApp 2966-627878

*Promo Abono Promo Familiar* (4 Entradas para el mismo día): https://mpago.la/2G3iAmh

*Promo Abono Promo Grupal* (10 Entradas para el mismo día): https://mpago.la/1tNS93C

*Promo Pulsera VIP* (ingreso para 1 persona los 3 días): https://mpago.la/1rEPQ6e

*Promo FANS*: VASO ®FEPCA + Pulsera VIP Ingreso para los 3 días: Próximamente en www.fepca.com.ar

Son más de 80 familias las que trabajarán en FEPCA; serán más de 50 canillas para degustar, los Productores Cerveceros confirmados que participan en esta edición de Río Gallegos son; Kalú; Yatel; 2 Amigos; Mara; Almirante Brew; Eterna; Lobo Patagónico; Primate; 3er Tiempo; junto a los cerveceros invitados: desde El Chaltén, Glaciares; desde El Calafate, Chopen, y desde Buenos Aires por segunda vez, campeones de reconocida copa a nivel nacional y otra internacional, Mesta Nostra.

¡Riquísimos Platos! Conoce las propuestas de nuestros productores gastronómicos:

MAJONA (rabas + langostinos + papas con cheddar + sándwich bondiola); TU COMIDA ARTESANAL (pizzas + bastones vegetarianos); BAR DULCE (helados soft + jugos granizados +pochoclos + chocolates); EMPANADAS CASERAS LA NOE (empanadas); FIAMBRERIA (picadas y venta por peso); LA ÑATA (hamburguesas + panchos + choripan +papas fritas + gaseosas y bebidas sin alcohol); COMIDA TIPICA DE CHILE SRA ANA MARIA; EL CARNALITO COMIDA MEXICANA (tacos + quesadillas + burritos); EMILIANO LARRALDE PRODUCTOR (Sándwich carne en pan brioche); y nos visitan desde Rio Turbio, LILEN TAP ROOM (sándwich braseado al disco de arado).

En esta edición, en el salón anexo al galpón, habrá un nuevo “Paseo FEPCA” para toda la familia, donde podrán conocer diversas propuestas de “Emprendedores y Artesanos Locales”. Habrá un stand informativo de APROCAM (Asociación Provincial de Cannabis Medicinal) son la primer Asoc. Civil legal sin fines de lucro de la Provincia, con personería jurídica nro.1327; brindan a sus socios alternativas naturales y orgánicas para tratar/abordar diferentes patologías. Además participarán stands de diversos entes e instituciones. Habrán gorras oficiales de FEPCA que podrán adquirir confeccionadas por el Taller de diseño gráfico “Soul Brothers”.

En cuantoa la grilla de artistas, pasarán por el escenario mayor muchas bandas de gran nivel que tocarán por primera vez; como sabemos por la experiencia de siete ediciones, luego de su participación en FEPCA se les abren muchas puertas, por eso siempre tratamos de dar espacio edición a edición para que todos puedan presentarse;

Musicalización y Set Live: Ariel Under DJ

Grilla (orden cronológico):

VIERNES 17

AGGUANILE SALSA Y BACHATA

LA RECAÍDA (Rock & Blues)

CAÍDOS (Rock)

SET DJ ARIEL UNDER

TROPICUMBIA (Cumbia)

LA FURIA (Cuarteto)



SÁBADO 18

ESCUELA DE DANZAS ANGELES ESPECIALES

ESCUELA DE MALAMBO SANTOS VEGA

ESCUELA DE DANZAS MAKO AIKEN

GRUPO CELESTE Y BLANCO (Folklore)

IMPACTO (Comerciales)

LA NOTTA - El Calafate (Cumbia)

LBM - LA BANDA DE MARCKITOS (Cumbia)

KEVIN Y LA PIEZA RECORD (Cumbia)



DOMINGO 19

BALLET KENK ATAMISHKI

ESCUELA DE DANZAS LA TRINCHERA

CALLE 53 (Punk Rock)

ETIQUETA NEGRA - TRIBUTO A LOS REDONDOS (ROCK)

MAYMARÁ (Cumbia/Andina)

INVITADO ESPECIAL: MARTIN GALLO (VOCALISTA DE GRUPO NACIONAL “MEDIA NARANJA”)

LA DOBLE TT - 28 de Noviembre (Cuarteto)

HIMNO NACIONAL ARGENTINO

THE GUASOS (Cuarteto)

Dato importante, los menores de 10 años no pagan entrada, así mismo los conductores designados; y todas las personas que no consumen cerveza podrán consumir agua mineral sin cargo, producto de primera calidad provisto por Agua Vital de la Patagonia, empresa de agua embotelladora en Rio Gallegos.

FEPCA es un evento de carácter público con organización privada, es realizado por emprendedores Santacruceños nacidos y criados en Rio Gallegos. Mediante Resolución N° 527 de fecha 27 de abril de 2022 del MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN (RESOL-2022-527-APN-MC), declaró de Interés Cultural al “FESTIVAL PATAGÓNICO DE CERVEZAS ARTESANALES (FEPCA)”. FEPCA en el año 2018 fue Declarado de Interés Provincial por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz; En el 2018 y el 2021 Declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Rio Gallegos, y cuenta con el Apoyo Oficial de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal (CAPCA).



Vale destacar y agradecer apoyos de logística para artistas de la Provincia, a la Secretaria de Estado de Cultura de la Provincia de Santa Cruz, y a la empresa de transporte “TAQSA MARGA”; así mismo reconocer a las empresas “ACCIÓN COMERCIAL SAS (Citroen – Peugot)”; “VIVIENDAS ROCA RIO GALLEGOS”, por el apoyo de logística en traslados y hospedajes; y a la empresa “NUÑEZ SERVICIO DE LIMPIEZA”, quien nos proveerá el servicio Integral de Limpieza y aseo edilicio, una destacada incorporación para este año, permanente limpieza en predio, salón y baños; y hacemos extensivo el agradecimiento por su predisposición y atención a la Municipalidad de Rio Gallegos, a la Secretaría de Producción, a la Dirección de Comercio y a Bromatología; y al Diputado Eloy Echazú quien presentará el proyecto para que FEPCA en su octava Edición sea declarado una vez, de Interés Provincial.