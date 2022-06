Jimena Monteverde adelantó su próximo libro "Recetas con final feliz"

La quinta edición del Gallegos Come contó con la participación de Jimena Monteverde, en donde cocino y comentó recetas con otros gastronómicos de la ciudad de Río Gallegos. Según Jimena Monteverde, cocinera de La Noche de Mirta, en una entrevista hecha por EL MEDIADOR indicó "me encanta cuando me dicen que cocinan con mis recetas, las hago pensando en la gente que tiene poco tiempo y recursos para cocinar”.

Paulo Lunzevich, integrante de la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos, aseguró sobre esta nueva edición: “Habíamos hecho una apuesta muy grande para que la feria vaya tomando el peso que tenías esta quinta edición”. Luego añadió que “siempre buscamos que la feria sea familiar, para que la comunidad de la ciudad tenga una alternativa distinta para experimentar”.

Monteverde comentó sus inicios en los medios: “Trabajé durante 4 años con Gómez Castañón en Radio Continental, daba una receta por día. Un día él me dijo que haría un programa de televisión en Canal 9 y necesitaba una cocinera”. Al mismo tiempo, destacó que “siempre fue la idea mía comunicar recetas de cocina”

Al finalizar, la cocinera comentó cómo llegó al emblemático programa de Mirta Legrand: “El programa había arrancado con la idea de cambiar todos los meses de chef, cuando yo arranqué nos agarró la pandemia y me dijeron que me quedara un mes más”.

Siguiendo esta línea y al finalizar, remarcó que “con Juana Viale tuvimos una química tremenda desde el primer día, y después me quedé en el programa”