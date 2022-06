Elecciones UCR: oficializaron tres listas por la Junta Electoral Provincial

La Junta Electoral Provincial de la Unión Cívica Radical (Distrito Santa Cruz) informa que mediante Acta Nº 264 se oficializaron tres listas para la renovación de autoridades partidarias el próximo 26 de junio de 2022, ellas son:

LISTA BLANCA – “Con Vos Santa Cruz”

Presidente Matías Quinteros (Caleta Olivia) y vicepresidente Johanna Busto (Río Gallegos)

LISTA NEGRO, ROJO Y BLANCO – “Presente con Futuro”

Presidente Daniel Gardonio (San Julián) y vicepresidente Daniel Roquel (Río Gallegos)

LISTA ROJA Y BLANCA – “Dirigencia con compromiso”

Presidente Leonardo “Leo” Roquel (Rìo Gallegos) y vicepresidente Juan Acuña Kunz (Caleta Olivia)

Las listas se completan de la siguiente manera:



BLANCA

ROJO, BLANCO Y NEGRO

ROJA Y BLANCA



Con Vos Santa Cruz

Presente con Futuro

Dirigencia con compromiso

PRESIDENTE

Quinteros, Matías

Gardonio, Daniel José

Roquel, Leonardo "Leo"

VICEPRESIDENTE

Busto, Johana

Roquel, Daniel Alberto

Acuña Kunz, Juan

1º Vocal Titular

Cocha, Lorena

Lacrouts, Jorge Daniel

Chicuy, Diana

2º Vocal Titular

Saavedra, Leandro

Reyes, Roxana Nahir C.

Ruiz, José "Corcho"

3º Vocal Titular

Blanco, Héctor

Treppo, Matías Emmanuel

Paredes, Tatiana

4º Vocal Titular

Olivieri, Silvana

Martínez, Silvia Beatriz

Valenzuela, Pedro "Indio"

5º Vocal Titular

Villarroel, Luis

Luchenio, Ana María

Condori, Andrea

6º Vocal Titular

Montes, Patricia

Lozano, Mario Roberto

Nail, Manuel Alejandro

7º Vocal Titular

Melipillán, Luis

Curallán, Juan Carlos

Cabrera, Joana V.

8º Vocal Titular

Fernández, Tamara

Hassanie, Eva Irene

Mera, Oscar "Petaca"

9º Vocal Titular

Díaz, Ricardo

Vera, Luis César

Padrón, Marcela

10º Vocal Titular

Paredes, Damián

Treffinger Cienfuegos, Camila

Ruíz, Ramón "Tato"

11º Vocal Titular

Julio, Paola

Robles, Raúl Gustavo

Almirón, Mirta

12º Vocal Titular

Coronado, Sergio

Bazán, Romina Solange

Bucci, Sergio Daniel

13º Vocal Titular

Lezcano, Valeria

Uzqueda, Amparo

Gonzàlez, Claudia

14º Vocal Titular

Caero, Amanda

Alonso, Noelia María

Lucero, Franco Darìo

1º Vocal Sup.

Santana, Néstor

Cárdenas, Susana del Carmen

Sànchez, Cintia "Chikis"

2º Vocal Sup.

Yapura, María de los A.

Pozas Pozas, María Elena

Barrientos, Gastòn

3º Vocal Sup.

Lezcano, Silveiro

Jaramillo, Alfredo Ariel

Muñoz, Victoria

4º Vocal Sup.

Vázquez, Erica Lucía

Salvatori, Oscar Abel

Haro, Miguel Ángel

5º Vocal Sup.

Ramos, Horacio Omar

Castro, Marcelo Eduardo

Peralta, Cinthya Anahí

DELEGADOS AL COMITÉ NACIONAL





1º Titular

Casas, Rossana

Boffi, Mario Piero

Prades, "Kelo" Ezequiel

2º Titular

Bordón, Sergio

Ricci, Nadia Lorena

Castro, Viviana

3º Titular

Centeno, Américo

Ripoll, Matías Nicolás

Zeidán, Mirey Saleh

4º Titular

Huentelaf, Cristian

Villagra, Silvana Elisa del V.

Gallegos, Andrea

1º Suplente

Haro, Bárbara

Cherbukov, Héctor Mauricio F.

Bustamante, Emanuel

2º Suplente

Galindo, Carlos Mauro

Nahuelquin, Silvia Carina

Guerrero, Gabriela

3º Suplente

Moreno, Candela Belén

Dublés, Silvia Carolina

D'Alessio, "Jacky" Jacqueline

4º Suplente

Díaz, Patricia Noemí

Gareca, Jorge Santiago

Cabrera, Sabrina

DELEGADOS A LA HONORABLE CONVENCIÓN NACIONAL



1º Titular

Rodríguez, Gustavo

Zeidán, Samir Olivio

Mielnikzuc, Luis Alberto

2º Titular

Obaya, Paula

Bosso, Karina Judith

Pitaccolo, Candela

3º Titular

Rojas, Andrés

Martínez, Juan Raúl

D'Amico, Nicolàs "Fleco"

4º Titular

Alvarado, Jorge

Davids, María Cristina

Allochis, Esther "Tita"

5º Titular

Donato, Nancy

Avila, Alejandro Mauricio

Barrientos, "Rolo" Rolando

6º Titular

Seguel, Claudio

Álvarez, Elsa María

Marimán, María Elena

7º Titular

Belmonte, Stella

Cari, Carlos Saúl

García Leyenda, Fernando

8º Titular

Elorriaga, Irene

Oyarzo, Asilinda

Adolfo, Silvana Alicia

1º Suplente

Páez, Leila

Toledo, Susana María

Barral, Walter A.

2º Suplente

Maldonado, Carla

Avellaneda Flores, José Walter

Vázquez, María Beatriz

3º Suplente

Reyes Valeria

Canton, Dheisy Marina

Pérez, María Irene

4º Suplente

Avendaño, Daniel

Pérez, Luis Miguel

Pérez, Héctor Leonardo



Junta Electoral Provincial – Unión Cívica Radical Distrito Santa Cruz.-