Bajo la Organización de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, se desarrolló una nueva edición de la Expo de Estética, Cuidado y Salud Personal denominada “Gallegos Bienestar”.

Según Moira Lanesan Sancho, Secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR señaló que “nosotros te ayudamos a que vos te pongas el comercio y ver si funciona o no”.

Lanesan Sancho también hizo mención a la Expo Bienestar y la participación de Dadatina: “Fue un balance muy positivo, traer a Dadatina fue una forma de seguir motivando y acompañando a los emprendedores y emprendedoras”. Además, dijo “el tema de las redes sociales es una salida más, estamos capacitándolos”.

La Secretaria de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos sostuvo que “antes a los eventos que hacíamos la gente faltaba, ese compromiso de querer formarse me deja sin palabras”.

“Yo fui emprendedora, y me encanta mimar a los emprendedores y emprendedoras como me hubiera gustado que me mimen a mí”, concluyó.