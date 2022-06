Coldplay agotó su décimo River y rompió todos los récords

La cuenta terminó. El número final es 10. Con este último estadio agotado, el regreso de Coldplay a la Argentina se convertió en un fenómeno total de récords: es la banda con más estadios River -superando a Roger Waters, que había hecho nueve en 2012 y la banda con más entradas vendidas en una sola gira en la historia de Argentina.

El lunes 6 de junio anunciaron la décima y última fecha en Argentina y en dos horas agotaron todas las localidades. Esto significa que los británicos superaron los 600 mil tickets vendidos en Buenos Aires.

El mensaje de Coldplay para los fans argentinos

Cuando el lunes 6 se anunció el décimo show en River, los integrantes de Coldplay compartieron un video con un mensaje muy especial a los fans de Latinoamérica y en especial a los de la Argentina.

“Hola cómo están. Queríamos hacer este video para decirles muchas gracias y que estamos muy emocionados por verlos en Perú, Chile, Colombia, Brasil y la Argentina en los próximos meses. Gracias por darnos esta vida. Estamos muy felices de ir y verlos”, arrancó el cantante Chris Martin.

Y luego, el músico agregó: “Perdón por mi español pero podemos anunciar hoy nuestro concierto final. Son 10 en River. Es increíble. Estamos muy agradecidos. Nos vemos pronto.

Las claves de la sustentabilidad de la gira más exitosa de Coldplay

La nueva gira de los británicos plantea un desafío de cara a las nuevas formas de disfrutar los shows en vivo. Para lograrlo, se plantearon generar conciencia activa en sus propios shows para generar un cambio positivo en relación al cuidado de los recursos naturales. De esta forma, los principales ejes del Tour son:

REDUCIR: disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. En esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-17)

REINVENTAR: apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono.

RESTAURAR: hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

Alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en la primera batería recargable móvil para espectáculos.

Extraer significativamente más CO2 del que produce el tour con una variedad de soluciones basadas en la naturaleza y la tecnología, incluida la plantación de un árbol por cada boleto vendido.

Proporcionar a cada lugar un anexo de sostenibilidad que solicite las mejores prácticas ambientales.

Animar a los fanáticos a usar el transporte con bajas emisiones de carbono hacia y desde los shows a través de la aplicación de gira oficial.

Garantizar que todo el merchandising se obtenga de forma sostenible y ética.

Ofrecer agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables.

Poner el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted by The Ocean Cleanup.

Establecer una asociación con expertos en cambio climático en el Instituto Grantham del Imperial College de Londres vinculados al área Cambio climático y Medio Ambiente para cuantificar el impacto de la gira, tanto positiva como negativamente, en el medio ambiente

