Cómo distinguir los síntomas del resfrío, la gripe y el COVID

Tanto el COVID-19 como el resfriado común son causados por coronavirus. El COVID-19 es causado por el SARS-CoV-2, mientras que la gripe es causada por el virus de la influenza. En tanto, el resfriado común es causado con mayor frecuencia por rinovirus. Estos virus se propagan de manera similar y causan muchos de los mismos signos y síntomas. Sin embargo, hay algunas diferencias.

El resfrío se manifiesta con lo que podría denominarse agua en la nariz. En general, un líquido transparente, parecido al agua. Se llama rinorrea. La enfermedad se presenta con cierto malestar, usted necesita usar pañuelo constantemente, pero no tiene dolores corporales, no tiene un malestar general importante y no tiene fiebre. Puede aparecer alguna molestia en el ojo también. Eso es un resfrío.

Una gripe es algo más importante. En una gripe, uno tiene una invasión general. Malestar, dolores de músculos, de articulaciones, y un estado febril, siempre hay una línea de fiebre. Usted puede notar que se le tapa la nariz, estornuda, le duele la garganta, tiene colorados los ojos. Es un cuadro más importante. La gripe, producida por el virus de la gripe, que se llama influenza, lo voltea, esa es la realidad.

Los virus influenza son los principales responsables de los cuadros gripales, que afecta principalmente a la nariz, la garganta, los bronquios y, ocasionalmente, los pulmones. La infección viral dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotitas y pequeñas partículas expulsadas con la tos o los estornudos.

¿Y el COVID-19? ¿Cómo son los síntomas del coronavirus? Son muy parecidos a las señales de la gripe, le diría casi igual. Puede haber un cuadro de gripe con fiebre, con todo lo que enumeramos antes, y un cuadro de COVID-19 prácticamente igual. Un médico no puede distinguir entre COVID-19 y la gripe. No puede darse cuenta.

Las señales de la gripe, podría parecer de COVID-19 y un cuadro de coronavirus con pocos síntomas, podría parecer gripe. Por eso, si uno necesita hacer el diagnóstico diferencial al paciente, hay que hacerle un hisopado. No hay otra vuelta. En cambio, los resfríos atacan las vías aéreas superiores, sin fiebre y sin compromiso general. Entonces, resfrío es una cosa, gripe y COVID-19 hoy son patologías parecidas.

Una cosa más que sí le quiero decir, si usted está vacunado, ¿se puede contagiar de COVID-19? La respuesta es sí. ¿Se puede enfermar de COVID-19? La respuesta es sí. Pero si usted se aplicó las dosis de una vacuna, la enfermedad va a ser más leve y le va a afectar las vías aéreas superiores.

Esto significa que con las variantes circulantes de coronavirus, más el efecto de la vacunación, es altamente probable que usted desarrolle una enfermedad leve, con dolor de garganta, quizás va a tener tos, va a tener los ojos colorados, y va a sentir malestar general. Sí, eso le va a pasar si tiene usted tiene COVID-19 estando vacunado. También puede tener unas líneas de fiebre.

Eso sí, si usted no está vacunado, en lugar de afectarle las vías aéreas superiores, es probable que el virus ataque en la zona inferior, es decir, le va a tomar los pulmones y ahí las cosas se van a complicar. ¿Cuál es la conclusión? Hay que estar vacunado para protegerse de la enfermedad grave y las complicaciones de salud que puede provocar el coronavirus.

FUENTE: Infobae.